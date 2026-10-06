Schengen’e katılım konusunda Londra’yla formül arayışı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Londra’yla birlikte Schengen alanına katılımını zorlaştıran iki belirsizlikten birini kapatmak için formül arayışında olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, “Pergama (Beyarmudu) ve Strovilya (Akyar) İçin Formül Arıyorlar” başlıklı haberinde, meselenin merkezinde “Pergama” (Beyarmudu) ve “Strovilya” (Akyar) geçiş noktalarının bulunduğunu ve burada “teknik eşdeğerlik" (denklik) konusunun değerlendirildiğini yazdı.

Haberde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen alanına katılıma yönelik gidişatını zorlaştıran iki büyük problemden birini; yani İngiliz üsleri içerisindeki geçiş noktalarının özel statüsüyle ilgili problemi aşmak için kaygılı bir şekilde yollar aradığı kaydedildi.

İkinci problemin ise Yeşil Hat olarak kalmayı sürdürdüğünü yazan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Londra’nın bu çerçevede Kıbrıs Cumhuriyeti ile İngiliz üsleri arasında normal bir sınır meydana getirilmeden, Schengen gereksinimlerini karşılayacak “teknik bir eşdeğerlik” hedefiyle “Pergama” (Beyarmudu) ve “Strovilya’daki” (Akyar) kontrollerin düzeyinin yükseltilmesi konusunda koordine olduklarından söz edildiğini iletti.

Gazeteye göre UCLAN üniversitesinde doçent ve araştırmacı olarak görev yapan Dr. Nasia Hacıyeorgiyu ise gazeteye açıklamasında, İngiliz üslerinin durumunun kendine özgü bir statü meydana getirdiğini dile getirdi.

İngiliz üslerinin AB dışında olduğunu, öte yandan Birleşik Krallık'ın Brexit’in ardından üçüncü bir ülke teşkil ettiğini ifade eden Hacıyeorgiyu, özel düzenlemelerin üslerin ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aralarında “katı bir sınır” olmaksızın faaliyet göstermesine olanak tanıdığını belirtti.

Hacıyeorgiyu, Schengen’e katılımla birlikte bu özelliğin başka bir boyut kazanacağını da ifade etti.

Gazeteye konuşan bir “AB kaynağı” ise açıklamasında çözüm bulunması olasılığı konusunda iyimser görünerek, teknik bir eşdeğerlik olması gerektiğine işaret etti.

Bunun ne olacağını ve tam olarak nasıl çalışacağını AB Konseyinde göreceklerini ifade eden söz konuyu “kaynak”, ihtiyaç duyulan şeyin Schengen’in dış sınırlarına eşdeğer bir koruma seviyesine sahip bir kontrol sistemi olduğuna işaret etti.

Haberde, nihai modelin Kıbrıs Cumhuriyeti, Londra ve Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmesi gerektiği de belirtildi.

Öte yandan İngiliz üsleriyle alakalı bir çözüm bulunsa bile Yeşil Hattın denklemin en zor parçasını teşkil ettiğini kaydeden gazete, Dr. Hacıyeorgiyu’nun Kıbrıs sorununun ve özellikle de Yeşil Hattın tam anlamıyla kontrol edilmesiyle ilgili eksikliğin, Kıbrıs’ın Schengen’e katılımına ilişkin tartışmanın merkezini oluşturduğunu vurguladığını ekledi.