Özgür Gönül ve Mahmut Demir toprağa verildi
Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasında yaşamını yitiren Özgür Gönül ile Mahmut Demir’in naaşları Türkiye’de toprağa verildi.
Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasında yaşamını yitiren Özgür Gönül ile Mahmut Demir’in naaşları Türkiye’de toprağa verildi.
Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında naaşlarına ulaşılan ve kimlikleri DNA incelemesiyle belirlenen Özgür Gönül ile Mahmut Demir son yolculuklarına uğurlandı.
20 yaşındaki Özgür Gönül’ün naaşı yakınlarına teslim edilmesinin ardından Mersin’in Tarsus ilçesine götürüldü. Gönül, Yeşilkuyu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
28 yaşındaki Mahmut Demir’in naaşı ise Hatay’a götürüldü. Demir için Reyhanlı ilçesindeki Harran Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Demir’in naaşı, namazın ardından Kavalcık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Öte yandan Filo Jet’in 30 Ağustos’ta Girne’den Taşucu’na gitmek üzere hareket etmesinin ardından batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 26’ya yükseldi. Kayıp 2 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları sürüyor.