“Vatanımızın özgürlüğü ve yeniden birleşmesi çabalarından asla vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, "Kıbrıs’ın Türk işgalini sona erdirmek ve adayı yeniden birleştirmek için yürütülen çabalardan asla vazgeçmeyeceğini" söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 66’ncı bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da düzenlenen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada Hristodulidis, “Vatanımızın özgürlüğü ve yeniden birleşmesi için yürüttüğümüz büyük çabadan — bir numaralı önceliğimizden — asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “52 yıldır devam eden işgale rağmen geliştiğini ve güçlendiğini” savunan Hristodulidis, uluslararası alanda ise Kıbrıs’ın, jeostratejik ve jeopolitik açıdan özel önem taşıyan bir bölgede oynadığı rolün giderek daha fazla kabul gördüğünü ve bunun ülkenin küresel konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Cyprus Mail’in haberine göre konuşmasında savunma konusuna da değinen Hristodulidis, Milli Muhafız Ordusu’ndan gurur duyduğunu belirterek, Cumhuriyet’in savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

“Kıbrıs’ın caydırıcılık kapasitesi istikrarlı bir şekilde güçlendirildiği ve işgal devam ettiği sürece bu kapasite geliştirilmeye devam edilecek” diyen Hristodulidis, Kıbrıs’ın bir Avrupa Birliği üyesi olarak sahip olduğu stratejik konumun da bu yaklaşımda dikkate alındığını ifade etti.

Geçit törenine Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Mısır’dan askerî birliklerin katılmasını memnuniyetle karşılayan Hristodulidis, bu ülkelerin katılımının Kıbrıs’ın giderek gelişen uluslararası ortaklıklarını yansıttığını söyledi.