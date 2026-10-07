Yarın yer yer kısa süreli hafif sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli hafif sağanak yağış beklendiğini; en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde periyodun ilk günleri 26 – 29, diğer günlerde 30 – 33; sahillerde ise 27 – 30 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 8 – 14 Ekim tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, bölge periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Periyot boyunca hava bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.