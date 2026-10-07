“Her içerik haber değildir, haberin kaynağını sorgulayın”

Medya Etik Kurulu, kamuoyunu dijital ortamdaki haber içerikleri konusunda dikkatli olmaya; bir içeriğe itibar etmeden önce haberin kaynağını sorgulamaya çağırdı.

Medya Etik Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, , özellikle seçim sürecine girilen bu dönemde dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren ve her geçen gün sayıları artan haber siteleriyle duyulan etik kaygı paylaşıldı.

Açıklamada, “Gazetecilik faaliyeti yürüttüğü izlenimi veren bazı sayfaların, ilgili yasal düzenlemelere aykırı biçimde künyesiz faaliyet gösterdiği; kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirme amacı taşımayan, zaman zaman kişileri hedef alan, itibar zedeleyici veya yanıltıcı yayınlar yaptığı gözlemlenmektedir.” denildi.

“Yapay zekâ ve bilgi kirliliği…”

Yapay zekâ başta olmak üzere yeni dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının haber, fotoğraf ve video içeriklerinin değiştirilmesini, bağlamından koparılmasını ve doğrulanmamış bilgilerin hızla dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığının kaydedildiği açıklamada, bu durumun bilgi kirliliğinin ve manipülatif içeriklerin yayılma riskini artırdığına dikkat çekildi.

“Dijital medya okuryazarlığının önemi…”

Medya okuryazarlığının önemine vurgu yapılan açıklamada, “Doğru bilgiye erişimin temel unsurlarından biri olan medya okuryazarlığının önemi, bu koşullarda giderek daha da görünür hale gelmektedir. Kullanıcılar bir içeriği değerlendirmeden önce haberin kaynağını, kim tarafından ve hangi amaçla üretildiğini, başlık ile içerik arasındaki ilişkiyi ve kullanılan fotoğraf ve videoların gerçekliğini sorgulamalıdır. Bu sitelerde yayınlanan içerikler, farklı ve güvenilir kaynaklardan doğrulanmadan paylaşılmamalıdır.” ifadelerine yer verildi.

“Seçim dönemlerinde artan sorumluluk”

Özellikle seçim dönemlerinde doğrulanmamış ve manipülatif içeriklerin hızla yayılmasının sağlıklı ve güvenilir bir demokratik kamuoyu oluşumu açısından önemli riskler yaratabildiğinin belirtildiği açıklamada, bu nedenle yalnızca içerik üreticilerinin değil, içerikleri tüketen ve paylaşan herkesin de toplumsal sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Medya Etik Kurulu olarak kamuoyunu, dijital ortamdaki haber içerikleri konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Her içeriği ‘haber’, her haber sitesini de ‘gazetecilik’ yapan güvenilir bir mecra olarak kabul etmeyin.

Bir içeriğe itibar etmeden veya onu paylaşmadan önce kaynağını, künyesi, gazetecilik ilkelerine uygunluğunu ve güvenilir kaynaklarca doğrulanıp doğrulanmadığını sorgulayın.

Bilgiye erişimin bu denli kolaylaştığı dijital çağda, doğru bilgiyi ayırt etmek ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmasına katkıda bulunmamak, bilgiye ulaşmak kadar önemli bir toplumsal sorumluluktur.”