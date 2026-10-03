Menelau: “Kıbrıs sorununda bataklık tercih olamaz”

Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau “mevcut engellere rağmen Kıbrıs sorununda ilerleme olanağı bulunduğunu söyledi ve “Biz kararlılık ve tutarlılıkla devam edeceğiz. Bataklık tercih olamaz” dedi.

Politis’in haberine göre “Politis 107,6-97,6” radyosuna konuşan Menelau, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in beklenmekte olan ancak tam tarihi henüz belirlenmeyen Ada ziyaretinin, New York’ta harcanan çabaların devamı ve bundan sonraki adımlarla ilgili olduğunu” söyledi.

“Zorluklar olmaya devam ediyor, bunların çoğu Kıbrıs Türk tarafından geliyor.” iddiasında bulunan Menelau, Kıbrıs Rum tarafının “amacının suçlamak olmadığını, önceliğinin özlü ilerleme için ön şartları yaratmak olduğunu” öne sürdü.

BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu maddeler sorulduğunda yeni geçiş noktaları ve mayın temizleme konularını öne çıkaran Menelau “Kıbrıs Rum tarafı yeni geçiş noktalarıyla ilgili uzlaşı önerisini kabul etti. Mayın temizleme konusunda ise Nisan 2025’te, şüpheli bölgelerin denetlenmesine dair somut bir öneri sunuldu." dedi.

Menelaos Menelau, toplam 19 maddenin (fikirler) tartışmaya açıldığını ve Ulusal Konsey’e sunulduğunu belirtti. Menelau 19 maddeyle ilgili olarak, “illa yeni meseleler olmak zorunda değil, halen üzerinde çalışma yapılmış ve olumlu iklim oluşturulmasında ve özlü müzakereleri yeniden gündeme getirme çabasında değerlendirilebilecek konulardır.” İfadesini kullandı. Pile’yle ilgili anlaşmanın ve askeri diyalog mekanizmasının hayata geçirilmesi konusunun, ilerleme kaydedilebilecek alanlar olmaya devam ettiğini söyledi.

Menelau, Holguin’in müzakerelerin yeniden başlaması için şartların henüz olgunlaşmadığı açıklamasının “durumun gerçekçi bir tasviri” olduğunu belirtti “alternatifi, bataklık olurdu. BM’de, kişilerden bağımsız olarak kurumsal devamlılık vardır. Seçenekler Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanır. Biz kararlılık ve tutarlılıkla devam edeceğiz. Bataklık tercih olamaz” dedi.