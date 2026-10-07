2 milyon TL’yi aşan hırsızlık suçlaması

Lefkoşa’da bir döviz bürosunda çalışan D.B.(E-30), 1 milyon 176 bin TL ile dövizleri şirket sahibine teslim etmeyip çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, zanlı D.B., Mayıs-Ağustos 2026 ayları arasında yapmış olduğu işlemler karşılığında işyerinde elde edilen toplam 1 milyon 176,874 TL, 8 bin Stg, 5 bin 700 dolar ile 2 bin 120 euro nakit parayı işyeri sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.