“Rakamlar yalan söylemez, veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Fatma Çimen Tuğlu’nun 2022 yılında borçlu bir belediye devraldığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Görev döneminin sonunda belediyenin borcu bulunmadığını ve yaklaşık 7 milyon TL vadeli parası olduğunu ifade eden Sarıçizmeli, mali yapıya ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, “Rakamlar yalan söylemez. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur” dedi.

“Borcu olmayan bir belediyeyi kendi eliyle borçlandırmıştır”

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Cemil Sarıçizmeli, “Dün gece partisinin organize ettiği bir toplantıda konuşan Sayın Fatma Çimen Tuğlu, belli ki heyecana kapılmış, 2022 yılında borçlu bir belediye devraldığını ve 2 yıl boyunca sözde bu borçları ödemekle geçirdiğini belirterek başarısızlıklarını örtmeye çalışmıştır” dedi. 2022 yılında kendisinin yönetmekte olduğu belediyenin borcu olmadığını, takriben 7 milyon TL civarında vadeli parası bulunduğunu ve günlük borçlar dışında piyasa borcu olmadığını açıklayan Sarıçizmeli, personelin 13. maaşları dahil seçim öncesi alacağı tek kuruş da olmadığını kaydetti. Tuğlu’nun 2022 yerel yönetim seçimlerine 3 gün kala gayri yasal bir şekilde takriben 4 milyon TL “borçlandığı”nı belirten Sarıçizmeli, “Bununla seçim kazanmayı hedeflemiş, tüm yasa ve hukuki yükümlülükleri hiçe saymış ve borcu olmayan bir belediyeyi kendi eliyle borçlandırmıştır” dedi.

“Rakamlarla ilgili söylediklerini ispat etme yükümlülüğü kendisine aittir”

Sarıçizmeli, bu konuları Tuğlu’yla dilediği yerde ve zamanda tartışmaya hazır olduğunu belirterek, “Rakamlar yalan söylemez. 2022 Kasım ayı Mehmetçik Belediyesi mali durumu bilgisayarında mevcuttur” dedi. Fatma Çimen Tuğlu’nun rakamlarla ilgili söylediklerini ispat etme yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu ifade eden Sarıçizmeli, “Rakamlarla ilgili söylediklerini ispat etme yükümlülüğü kendisine aittir. Edemezse de 7 Aralık günü Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde düzenleyeceğim basın toplantısında hem kendi dönemimi hem de devraldığım belediyenin tüm mali yapısını halkımla paylaşacak ve yapılan tüm gayri yasal para hareketleri hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

“Alnımız aktır, veremeyeceğimiz hiçbir hesap da yoktur”

Sarıçizmeli açıklamasının devamında, “Bizim bir yerden korkumuz yoktur. Alnımız aktır, veremeyeceğimiz hiçbir hesap da yoktur. Benim ve Mehmetçik Belediyesi yönetimlerinde bulunan meclis üyesi ve çalışanlar hakkında yalan, iftira ve algı operasyonları yapanların gerekli cevapları gecikmeden alacaklarını bilmelerini isterim” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Sarıçizmeli açıklamasını, “Seçimlerin daha olgun, bizlere yakışır bir seviyede geçmesini temenni eder, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım” sözleriyle tamamladı.