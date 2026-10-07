"KIB-TEK’in almadığı koruyucu ekipmanları iş insanı satın aldı"

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Haber Toplantısı’na konuk olarak devam eden grev ve KIB-TEK çalışanlarının talep ettiği koruyucu ekipmanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği iş kazası sonucu vücudunda ciddi yanıklar oluşan ve yoğun bakımda tedavisi süren KIB-TEK çalışanı Arif Özkıraç’ın üzerinde bulunması gereken koruyucu ekipmanların henüz temin edilmediğini belirten Tuğcu, söz konusu ekipmanların bir iş insanı tarafından satın alındığını açıkladı.

Tuğcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından bir iş insanının 12 adet koruyucu teçhizat satın aldığını belirterek, ekipmanlar için 490 bin TL ödendiğini söyledi.

Tuğcu, “Biz 72 saattir grevdeyiz. Bir iş insanı 2 günde bunu yapabiliyor. KIB-TEK yönetimi en azından bu adımı atabilirdi. Samimi olsalardı bunu yapabilirdi” dedi.

Arif Özkıraç’ın yaşadığı kazaya da dikkat çeken Tuğcu, “Bu kıyafet Arif’in üstünde olsaydı, kılına zarar gelmeyecekti. Bu iş için üretilen kıyafetlerdir bunlar” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun ihaleye çıkılmadığı gerekçesiyle söz konusu koruyucu ekipmanları temin etmediğini de belirtti.