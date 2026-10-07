YDÜ’den sürdürülebilir kalkınma için yeni iş birliği

Yakın Doğu Üniversitesi, farklı alanlarda geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği (USKD) ile imzalanan iş birliği protokolüyle eğitim, araştırma, proje ve bilimsel yayın faaliyetlerinden akademik etkinliklere uzanan geniş bir çerçevede ortak çalışmalar yürütülecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan ve USKD Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Alkan’ın imzalarıyla yürürlüğe giren protokol kapsamında; ortak projeler, araştırmalar ve bilimsel yayınlar hayata geçirilecek. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları temelinde şekillendirilecek çalışmalar; nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar ile amaçlar için ortaklıklar başlıklarına odaklanacak.

Kadınların ve gençlerin güçlenmesine yönelik ortak projeler geliştirilecek

Yakın Doğu Üniversitesi ile USKD arasındaki iş birliği; kadınların ve gençlerin değişen iş gücü piyasasına uyum sağlamalarını destekleyecek nitelikli eğitim programlarının geliştirilmesinden kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının güçlendirilmesine kadar geniş bir çalışma alanını kapsıyor.

Protokol kapsamında kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, dezavantajlı grupların sosyal, akademik ve ekonomik imkanlara erişiminin artırılması ile daha dirençli, çevre dostu ve kapsayıcı toplulukların oluşturulmasına yönelik ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Tarafların ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ortak faaliyetler de planlayabileceği iş birliği kapsamında; sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, kültürel mirasın korunması ve çevresel farkındalık gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.

Prof. Dr. Murat Tüzünkan: “Kadınların merkezde olduğu bu iş birliğini ayrıca kıymetli buluyoruz”

İmzalanan protokolün sahada karşılık bulan ve somut çıktılar üreten bir iş birliğine dönüşmesini önemsediklerini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan, “Üniversite olarak toplumsal iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Üniversiteler yalnızca eğitim veren kurumlar değil; ürettikleri bilgi ve projelerle topluma katkı sağlayan yapılar olmalı. Biz de dördüncü nesil üniversite anlayışımızın temelinde topluma katkıyı görüyor, ürettiğimiz değerleri sahaya yansıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası üniversite sıralamalarındaki hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini de ifade eden Prof. Dr. Tüzünkan, kadınların merkezde olduğu bu iş birliğini ayrıca kıymetli bulduklarını vurguladı. Prof. Dr. Tüzünkan, “Bu iş birliğine her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya kararlıyız. İşleyen, somut çıktılar üreten ve yeni değerler ortaya koyan bir iş birliği gerçekleştirmeyi arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayla Alkan: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bize yol arkadaşlığı yapmasından onur duyuyoruz”

Yaklaşık 15 yıllık sivil toplum deneyimine sahip bir ekip olarak Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten USKD Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Alkan, “Çalışan ve üreten bir derneğiz. İçişleri Bakanlığı’ndan aldığımız ilk projeyi başarıyla tamamladık, şimdi ikinci projemiz üzerinde çalışıyoruz. ‘Türk Devletleri Kadın Liderleri Sürdürülebilir Kalkınma Programı’ kapsamında Türk Cumhuriyetlerinden altı sivil toplum kuruluşu lideriyle birlikte yer aldığımız yeni proje de çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Uluslararası federasyon ve kurumlarla da iş birliklerimiz bulunuyor. Toplumsal eşitsizliklerin her alanda azaltılması için çalışıyoruz” dedi.

Kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmeyi ve değişen dünyaya uyum sağlayarak daha güçlü bir konuma gelmelerini desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Alkan, “Her şeyin çok hızlı değiştiği ve dijitalleştiği günümüzde, yenilikleri yakından takip ederek çalışmalarımızı daha fazla kadına ulaştırmak istiyoruz. Girişimci kadınların cesaretini artırmak ve aralarındaki ağı güçlendirmek için öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Bu anlayışla yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınmada kadınların üstlendiği rolün önemine dikkat çeken Alkan, “Çalışmalarımızla farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi ile imzaladığımız protokolü çok değerli buluyoruz. Hızla büyüyen ve dünya sıralamalarında önemli konumlara ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bize yol arkadaşlığı yapmasından onur duyuyoruz” dedi.