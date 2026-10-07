Ekinci: “Ekonomide köklü değişime ihtiyaç var”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, KKTC’nin ekonomik ve yönetsel yapısında köklü bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirterek, teknoloji ve dijitalleşmenin bu dönüşümün merkezine yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Ekinci, devletin dijitalleşmeden bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayarak, kamu kurumlarının iş süreçlerinden operasyonlarına kadar yeniden tasarlanması çağrısı yaptı.

“Teknoloji ve dijital dönüşüm bakanlığı şart”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, Kıbrıs Postası TV’de Ulaş Barış’ın konuğu oldu. Uzun zamandır Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı kurulmasını savunduklarını belirten Ekinci, teknolojinin yalnızca belirli bir alanı değil, hayatın birçok alanını dönüştürecek temel bir araç olduğunu ifade etti. Dijital dönüşümün yalnızca mevcut bazı hizmetlerin elektronik ortama aktarılması anlamına gelmediğini söyleyen Ekinci, kamuda “sistem reseti” yapılması gerektiğini belirterek, standart iş süreçlerinden operasyonlara kadar kamu yönetiminin yeniden ele alınmasını savundu.

“İnternet erişimi temel insan hakkıdır”

Ekinci, internet erişiminin günümüzde su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlar arasında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnternet erişiminin temel bir insan hakkı olduğunu savunan Genel Sekreter, özellikle kamu hizmetlerine dijital ortamdan erişimin yaygınlaşmasıyla birlikte internete erişimin yaşamsal bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Ekinci, 5 megabite kadar internet erişiminin ücretsiz olması gerektiğini ifade ederek, ortak kullanım alanlarında temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde ücretsiz internet hizmeti sunulmasını önerdi.

Ekinci, bu önerinin amacının insanların ücretsiz internet üzerinden film izlemesi ya da eğlence hizmetlerinden yararlanması olmadığını vurgulayarak, temel kamu hizmetlerine ve iletişim olanaklarına erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Ekinci, e-Devlet hizmetlerinin henüz yeterince yaygınlaşmamasında, vatandaşların bazı işlemleri tamamlamak için yine fiziki olarak kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmasının da etkili olduğunu savundu.

Dünyada dijital kamu hizmetlerinin vatandaşların çok sayıda belgeye ve hizmete internet üzerinden ulaşmasını sağladığını belirten Ekinci, bu nedenle temel düzeyde ücretsiz internet erişiminin kamusal bir hizmet olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ekinci, “Ortak alanlardaki internet erişimi” önerisinin temelinde vatandaşların iletişim kurabilmesi, kamu hizmetlerine ulaşabilmesi ve e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmesi olduğunu belirterek, ücretsiz internetin temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olması gerektiğini ifade etti.

“Niş sektör stratejisiyle yeni bir ekonomi kurabiliriz”

KKTC ekonomisinin yeni bir yöne ihtiyaç duyduğunu belirten Ekinci, bu yönün temel unsurlarından birinin teknoloji ve dijitalleşme olması gerektiğini söyledi. Bunun gerçekleşmesi için ise devletin belirli alanları stratejik sektör olarak seçerek uzun vadeli politikalar üretmesi gerektiğini ifade etti. “Niş sektör stratejisi” önerisini anlatan Ekinci, devletin belirleyeceği bir alanda eğitimden teşvik sistemine, yatırım politikalarından insan kaynağına kadar bütünlüklü bir yapı oluşturulması gerektiğini kaydetti. Bu kapsamda oyun sektörünü somut bir örnek olarak gösteren Ekinci, Kıbrıslı Türk gençlere burs, cihaz ve ekipman desteği verilmesini, ihtiyaç halinde KKTC üniversitelerinde eğitim gören gençlere girişimci vizesi sağlanmasını önerdi.

Ekinci, hedefin on yıl içerisinde dünyanın en çok oynanan oyunlarından birinin KKTC’de geliştirilmesi olması gerektiğini belirterek, dijital sektörlerin geleneksel sektörlere kıyasla küresel pazarlara ulaşma konusunda önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Türkiye’de milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan oyun şirketlerine dikkat çeken Ekinci, bu şirketlerden kurucu ortaklarından birinin Kıbrıslı Türk olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ta bir insan kaynağı sorunu da yoktur” dedi.

“Gençleri ülkede tutacak ekonomik model kurulmalı”

Teknoloji odaklı ekonomik modelin aynı zamanda gençlerin ülkede tutulması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Ekinci, mevcut ekonomik ve siyasi anlayışın devam etmesi halinde gençlerin ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını söyledi. Kosova’nın siber güvenliği, Türkiye’nin savunma sanayisini ve finansal teknolojileri stratejik sektör olarak belirlemesini örnek gösteren Ekinci, KKTC’nin de belirli bir alanda uzmanlaşarak dünya pazarına açılabileceğini savundu. Ekinci, kısa vadeli gündemler yerine uzun vadeli ekonomik stratejilere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“Yurttaşlık herkese eşit olmalı”

Ülkedeki sistemsizliğin önemli sonuçlarından birinin de adaletsizlik olduğunu ifade eden Ekinci, yurttaşlık uygulamalarının şeffaf ve objektif kriterlere bağlanması gerektiğini söyledi. TDP’nin temel vaatlerinden birinin Yurttaşlık Yasası’nın yeniden ele alınması olduğunu belirten Ekinci, sosyal demokrat anlayışın gereği olarak herkes için eşit, kriterleri ve standartları önceden belirlenmiş, denetlenebilir bir yurttaşlık sistemi oluşturulmasını savunduklarını kaydetti. Ekinci, yurttaşlıkların siyasi destek veya oy deposu anlayışıyla değerlendirilmesine de eleştiri getirdi.

“Rant dağıtmadan toplumsal menfaati önceleyeceğiz”

TDP’nin siyasi anlayışının bireysel menfaat ve rant dağıtımı üzerine kurulmadığını belirten Ekinci, partinin hedefinin toplumsal dönüşüm olduğunu söyledi. Meclis’te “toplumun sigortası” olabilecek isimlerin yer almasını hedeflediklerini ifade eden Ekinci, gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerini örgütleyerek toplumsal menfaati önceleyen bir siyasi anlayışın mümkün olduğunu anlatacaklarını kaydetti.