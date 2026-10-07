Çeler: “Her çocuk kendi ihtiyacına ve gelişimine göre eğitim alma hakkına sahiptir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, özel eğitimdeki eksiklerin ertelenemeyeceğini belirterek, “Her çocuk kendi ihtiyacına ve gelişimine göre eğitim alma hakkına sahiptir.” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Çeler, Gazimağusa Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel gereksinimli çocukların aileleriyle bir araya gelerek, dile getirilen sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkının yalnızca okulda bulunmakla sınırlı olmadığını ifade eden Çeler, çocukların rehber öğretmen, dil ve konuşma terapisti, güvenli ulaşım ve benzeri hizmetlere erişebilmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu ihtiyaçların ailelerin maddi imkanlarına bırakılamayacağını savunan Çeler, “Bu çocuklarımız için bir ayrıcalık değil, temel bir eğitim hakkıdır. Devlet, ihtiyaçları önceden belirleyen ve gerekli desteği sağlayan kalıcı bir sistem kurmalıdır.” ifadelerini kullandı.