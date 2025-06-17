İranlı en az 10 nükleer bilim insanlı öldürüldü

Reuters haber ajansının haberine göre, İsrailli askeri bir yetkili, İsrail'in İran'ın nükleer ve balistik füze programı ile bağlantılı onlarca hedefe saldırı düzenlediğini söyledi.

İranlı askeri liderlerin "kaçtığını" savunan yetkili, bugüne kadar İran'ın nükleer programı için öneme sahip en az 10 nükleer bilim insanının öldürüldüğünü belirtti. Yetkilinin açıklamasına göre, İran, bugüne kadar İsrail'e doğru 400 balistik füze ve yüzlerce insansız hava aracı (İHA) fırlattı. İsrailli askeri yetkili, İran'ın füzelerinin İsrail'deki hem sivil hem askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.

İran'ın "nükleer kalbi" olarak bilinen ve büyük bir kısmı yer altında olan Fordo nükleer tesisinde şu ana kadar operasyon yapmadıklarını söyleyen yetkili, "Ama bu (operasyon) yapmayacağımız anlamına gelmez" diye konuştu. Yetkili, "İran'a yönelik saldırılarımızla herhangi bir nükleer felakete neden olmak istemeyiz" ifadelerini kullandı.