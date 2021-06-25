Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sokağa indi, ikinci eylemini dün İskele’de gerçekleştirdi. İskele’de ellerinde pankart ve bayraklarla yürüyüş gerçekleştiren kalabalık, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ni protesto etti. Çözüm ve barış vurgusu yapılan eylemde, askeri üsler de protesto edildi. “İrade Ankara’da değil Lefkoşa’dadır” mesajı verildi.

Gerçekleşen eyleme, partililerin yanı sıra, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve milletvekilleri katıldı.

Kalabalık, yürüyüş sırasında “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez”, “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Bu Memleket Bizim, Biz Yönetelim” gibi sloganlar attı, ellerinde pankartlar taşıdı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz Salı günü düzenlediği basın toplantısında “İrademize sahip çıkıyoruz, vesayeti reddediyoruz” diyerek, eylemlerini başlatacaklarını açıklamıştı.

Eylemler, 28 Haziran Pazartesi Mağusa, 30 Haziran Çarşamba Girne, 1 Temmuz Perşembe Güzelyurt ve 6 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da devam edecek.