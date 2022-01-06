İpin ucu iyice kaçtı

Covid-19 vakaları, Omicron varyantıyla rekora ulaştı, hem sağlık, hem de eğitimde temaslı takibi ve test uygulaması ‘kaosa’ döndü… Temaslı test merkezlerinde yığılmalar yaşandı, ‘tedbirsiz’ manzaralar isyana neden oldu.

Sağlık Bakanlığı ‘sessiz’ kalırken, Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar ‘Semptomatik’ hastaları yakalamaya odaklandıklarını açıkladı, sağlık sorunu yaşayanların 112 Acil’i araması çağrısı yaptı

DOKTORLAR ENDİŞELİ…

Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy: “Bu vaka seyri zaman içinde sistemi, sağlıkçıları çok zorlayıcı olur”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar: “Herkes izole olacak, ciddi bir işgücü kaybına uğrayacağız”

EĞİTİMDE BİLİNMEZLİK:

Bazı özel okullar online eğitime geçti. Eğitim Bakanlığı devlet okullarında denetimlerin artacağını fakat yüz yüze eğitime devam edileceğini açıkladı.

Fehime ALASYA

Covid-19 vakaları, Omicron varyantıyla rekora ulaştı, hem sağlık, hem de eğitimde temaslı takibi ve test uygulaması ‘kaosa’ döndü… Temaslı test merkezlerinde yığılmalar yaşandı, ‘tedbirsiz’ manzaralar isyana neden oldu. Sağlık Bakanlığı ‘sessiz’ kalırken, Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar ‘Semptomatik’ hastaları yakalamaya odaklandıklarını açıkladı, sağlık sorunu yaşayanların 112 Acil’i araması çağrısı yaptı.

Okullardaki genel Covid-19 tablosu giderek kötüleşti, yüzlerce öğrencinin özellikle sınav haftası eğitimden uzak kaldığı verilere yansırken, bazı özel okullar online eğitime geçtiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın “PCR test ücreti 100 TL, uymayana yasal işlem” açıklamasına karşın birçok test merkezinde PCR testi için 150 TL istendi. Doğan tepkiler sonucu test merkezleri bu uygulamayı Cuma gününe dek geri çektiğini açıkladı, Sağlık Bakanlığı’nın çözümsüzlüğünü işaret etti.

Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Dr. Benar:

“Vaka sayısı çok arttı, bunlara artık anında ulaşmak söz konusu değil”

Pozitif vakalara erişimde Temaslı Takip Merkezi’nin yetersiz kaldığı, sistemin çöktüğü iddialarını yanıtlayan ilgili birim sorumlusu Dr. Şebnem Benar, Personel sayısının arttırıldığını, ihtiyaçların giderildiğini, bu nedenle daha hızlı olunacağını belirtti.

Benar, “Vaka sayısı çok arttı, bunlara artık anında ulaşmak söz konusu değil. Semptomatik hastaları yakalamaya odaklandık, Pozitif olan hastaya mesaj gidiyor” dedi.

Doktorlar endişeli…

Pandeminin başından beridir ön saflarda yer alan bazı hekimlerin ise endişeli olduğu gözlemlendi. “Herkes izole olacak” diyen hekimler, ciddi bir işgücü kaybının yaşanacağına dikkat çekti.

Söz konusu vaka seyrinin zaman içinde sistemi ve sağlıkçıları çok zorlayıcı olabileceğine vurgu yapıldı.

“Semptomatik olan hastaları yakalamaya odaklandık, sağlık sorunu yaşayanlar 112 Acil’i arasın”

Dr. Şebnem Benar, pozitif vakalara artık anında bire bir ulaşmanın söz konusu olmadığını belirterek, “Pozitif olan hastaya mesaj gidiyor, mesajın gittiği gün karantina süresi başlıyor” dedi.

Sağlık sorunu yaşayan vakaların 112 Acil servis hattına ve kendilerine iletilen doktorlara telefoniyen ulaşılması gerektiğine değinen Dr. Benar, semptomatik olan hastaları yakalamaya ve onlara tedavi ulaştırmaya odaklandıklarını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Benar, şunları dile getirdi:

“Vaka sayısı çok arttı, bunlara artık anında ulaşmak söz konusu değil. Personel sayımızı arttırdık. İhtiyaçlarımız giderildi, daha hızlı olacağız. İnsanlara mesaj gidiyor. Herkesin de Pozitif mesajı geldiği gün karantinası başlıyor. Acil durum için de numaralar gönderiliyor. Pozitif olan kişilere artık mesaj gönderiyoruz. Bu 2- 3 haftadır devam eden bir uygulamadır. Pozitif olduğunu biliyor. Biz sadece dosya açmak ve temaslılarını almak için arıyoruz. Dünya şu an Omicron nedeniyle bulaşla çok zor başa çıkıyor. Biz o kadar kötü durumda değiliz. Hastane yatışlarımız azaldı. Şu an odaklandığımız semptomatik olan hastaları yakalamak, onlara tedavi ulaştırmak. Acil sağlık sıkıntısı olanlar 112’yi aramalı, 1102’yi değil.

Bu yaşananlar şu an tüm dünyanın içinde olduğu bir durumdur, kimse aranmıyor, kötüleşenler doktorlara bilgi verip hastaneye gidiyor.”

DOKTORLAR ENDİŞELİ…

Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy:

“Bu vaka seyri zaman içinde sistemi, sağlıkçıları çok zorlayıcı olur”

Omicron varyantının hastaneye çok fazla hasta yatışa sebep olmadığını, buna karşın ülkedeki vaka sayısını bir anda çok fazla arttırdığını ifade eden Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, bu seyirdeki artışla hastaneye yatan hasta sayısının da artacağı endişesi taşıdığını anlattı.

“Delta varyantında günde 150 hastadan 6’sı hastaneye yatıyorken, 700 Omicron vakasından 14’ü bile hastaneye yatsa bu zaman içinde sistemi, sağlıkçıları çok zorlayıcı olur.” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Herkes izole olacak, ciddi bir işgücü kaybına uğrayacağız”

Vakalardaki artışın süreceği ve birkaç hafta içinde daha da yükselebileceği öngörüsünde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, ardından yine düşeceğini öngörüsünü belirtti. Bayraktar, “Omicron varyantının en iyi tarafı hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatışın çok az olması” dedi.

Yaygın ve çok hızlı yükselen bulaşın ülkede ciddi işgücü kaybına yol açabileceğine de değinen Bayraktar, “bu virüsün dünyadaki seyri şu an böyle. Yaşamımız çok fazla etkilenecek. Bu sürede herkes izole olacak, işgücü kaybına uğrayacağız” yorumunu yaptı.

Okullardaki genel Covid-19 tablosu korutuyor:

621 öğrenci, 87 öğretmen COVID-19, 88 sınıf kapalı, bin 717 yakın temaslı

Rekora ulaşan vakalarla birlikte eğitimdeki COVID-19 tablosu da kötüleşti. Eğitim sendikalarının verilerine göre devlet okullarında toplam 88 kapalı, 621 öğrenci, 87 öğretmen pozitif, bin 717 kişi temaslı.

Yakın Doğu Okulları ana okuldan liseye tüm kademelerde online eğitime geçtiğini açıkladı. Devlet okullarının örgütlü olduğu sendikalar ise güncel vaka verilerini YENİDÜZEN ile paylaşarak çözüm önerilini bir kez daha dile getirdi…

OKULLARDAKİ GENEL COVİD-19 TABLOSU: 621 Pozitif öğrenci,

87 Pozitif öğretmen,

1, 717 yakın Temaslı,

88 kapalı sınıf,

Kapalı sınıflarda okula gitmeyen yüzlerce öğrenci…

Öğretmenler Sendikası kayıtlarından elde edilen; ilköğretim dairesine bağlı 111 devlet okulu içinden elde edilen 4 Ocak 2022 verileri

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası kayıtlarından elde edilen 4 Ocak 2022 verileri:

438 Pozitif öğrenci,

32 Pozitif öğretmen,

1,066 yakın temaslı öğrenci,

58 tane kapalı sınıf,

Kapalı sınıflarda okula gitmeyen bini aşkın öğrenci.

OKULLARDAKİ GENEL COVİD-19 TABLOSU:

6214 Pozitif öğrenci,

87 Pozitif öğretmen,

1,717 Temaslı,

88 kapalı sınıf,

Kaplı sınıflarda okula gitmeyen yüzlerce öğrenci…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş:

“Sisteme güvensizlik bir kez daha had safhaya ulaştı”

Okullarda vakalara geç müdahaleler nedeniyle tedirginlikler yaşandığına dikkat çeken Maviş, vakalar arttıkça ve müdahaleler geciktikçe velilerin çocukları okula göndermediğini belirtti. Maviş, bu durumu şu örneklerle şöyle anlattı: “Çatalköy İlkokulu’nun okulun nüfusu 363, okula gelen öğrenci sayısı 56, İskele İlker Karter İlkokulu’nun okul nüfusu 505, okula gelen öğrenci sayısı 200 civarında. Benzeri durumlar diğer okullarımızda da mevcuttur”

Çözüm önerileri neler?

Sisteme güvensizliğin bir kez daha had safhaya ulaştığının altını çizen Maviş, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Bir an önce ilköğretim çocuklarına testler zorunlu olmalı ve bu testler okullarda yapılacak bir sisteme geçmelidir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu testler ile ilgili bazı düzenlemeler getirdi, fakat yeterli değildir. Gönüllülük kavramı artık değerini yitirmiştir, ihmalin önüne kapamak ve okulları açık tutmak için test merkezleri okullara taşınmalı ve her çocuk zorunlu haftalık testini okulda yapmalıdır. Başsavcılık görüşü olmasına rağmen bazı veliler hala çocuklarına veya kendilerine test yapmama konusunda direniyor. Buna çözüm bulunmalıdır.

Okullardaki vaka sayıları bize okul taşımacılığı olan yerlerde temasın yüksek olduğunu gösteriyor. Okul taşımacılığı %50 kapasiteye düşürülmeli ve vaka yoğunlukları azalana kadar her okulda çocukların tekli oturacağı uygulamayı hayata geçirmelidir.

İlköğretim çağındaki çocukların aşılanması için bir an önce İki toplumlu Sağlık Komitesi karar üretip, aşılar çocuklar içinde temin edilmelidir.

Okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin önemsenmesini istiyoruz. Okul pandemi kurulları birçok konuda yetkili kılınırsa sorunların çoğunu çözmüş olacağız.

KTTB, KTOEÖS ile birlikte hazırladığımız Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nun tespitleri ve çözüm önerileri okullardaki kaosu ortadan kaldırabilecek bir araçtır.

Bununla birlikte Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları yüz yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılmak istiyorsa eğitim sendikaları ile işbirliği yapmalı ve öğretmenlerimizin sahadaki tespitlerine koşulsuz destek olmalı ve eğitimin planlanmasında okullara yetki ve bütçe vermelidir.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı:

“Sosyal yaşam bu şekilde kontrolsüz devam etmemeli”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı da okullarda vakalara geç müdahale edildiğini bu nedenle bulaşın çok hızlı yayıldığını anlattı.

Kapanmanın çözüm olmadığına vurgu yapan Elmalı, sosyal yaşamın kontrolsüz bir şekilde devam ederken okulların Şubat tatiline erken girmesinin de çözüm olmayacağını belirtti. Elmalı, “Okullar erken kapansa bile, açılacağında bizi ne bekleyecek bilemiyoruz” dedi.

Elmalı, özetle şunları ifade etti: “Tüm bulaşlar dış kaynaklıdır, toplu taşımacılık ve kalabalık sınıflar da buna etken. Namık Kemal Lisesi’nde de ciddi bir bulaş olduğu tahmin ediliyor ama henüz bakanlık bu okula ulaşmadı. 26 pozitif vaka var, 3 sınıf kapalı, tahminin 80 civarında ise yakın temaslı var ama henüz temaslı ekibi okula ulaşmadı. Okul’daki bu vakalar hafta sonu ortaya çıktı, hala aranmadılar.

Bu gibi pozitif öğrenci sayılarının çok yüksek olduğu okullar var.

Omicron varyantı ile ilgili sınıfların oturma krokisi de yeniden gözden geçirilmesi, çeşitli ek tedbirler alınması gerek.

Tedbir alınmalı, sosyal ve iş yaşamları daha fazla denetleniyor olmalı. Okullar kapansa da dış kaynaklardan virüs bulaşmaya devam edecek. Sosyal yaşam bu şekilde kontrolsüz devam etmemeli. Okullar erken kapansa bile, açılacağında bizi ne bekleyecek bilemiyoruz. Bu nedenle kapanma çözüm değil.

Temaslı öğrenciler evde iken nasıl sınava girecekler, nasıl karne alacaklar? Kapalı sınıflarda 700’e yakın öğrenci demek oluyor, 1 bin 500 çocuk sınava giremeyecek, girse de verimli olamayacak. Eğitim Bakanlığı tüm bu vaka artışlarını öngörmedi, bu nedenle yine eğitim büyük riske atıldı.”

Yakın Doğu Okulları online eğitime geçiyor

Test merkezleri: PCR testleri cumaya dek 100 TL