Test merkezleri: PCR testleri cumaya dek 100 TL

Sağlık Bakanlığı’nın “PCR test ücreti 100TL, uymayana yasal işlem” açıklamasına karşın birçok test merkezinde PCR testi için 150 TL istendiği, Bakanlığın suskun kaldığı haberleri üzerine açıklama yapan bazı test merkezleri, Cuma gününe dek geçici süreliğine testleri 100 TL’den yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Cuma günkü toplantıya kadar geçici bir müddet 100 TL’ye çalışma kararı almış bulunmaktayız” dendi.

Fiyat kaynaklı tartışmalarında ‘hastanelerin aç gözlü davranışı şeklinde lanse edilmesinin’ oldukça ağır bir itham olduğu belirtilirken, söz konusu fiyatlarla ilgili ayrıntılı açıklama yer aldı.

Elite Hastanesi, Erduran Laboratuvarı, Mağusa Tıp Merkezi ve Miracle Hastanesi imzasıyla yapılan ve “Bizlerin hedef gösterilmesi ve hastaneler ile halkın karşı karşıya getirilmesini anlamlandırmakta zorluk çekiyoruz” denilen açıklamada şu ayrıntılar yer aldı:

“Sağlık bakanlığı tarafından dün yayınlanmış olan Covid-19 PCR ücretleri konulu bildirgesini ve sayın bakanın bugünkü açıklamasını takip etmiş bulunuyoruz. Bakanlıktan Cuma günü için bizlere randevu verilmiş ve bu konunun masaya yatırılması planlanmıştır fakat ne yazık ki bu toplantı gerçekleşmeden önce tek taraflı bir karar alınmıştır.

Yapılan açıklamada 1 Eylül 2021 kararı referans gösterilmiş ve bu karara uyma gerekliliği bildirilmiştir. Bilindiği üzere PCR testleri için alınan kitler yurt dışından Euro cinsinden satın alınmaktadır. 1 Eylül 2021 tarihindeki Euro kuru 9.83 TL iken, şu anki Euro kuru 15.50 seviyesindedir. Kısacası maliyetler 1.5 katından fazla artmıştır. Hal böyleyken, satın alınan kitlerin maliyetlerinde ciddi bir artış söz konusudur. Kurdaki dalgalanmalardan ötürü uzun bir müddet zarar ederek hizmet vermiş olsak da artık bu maliyetlere test yapma şansımız kalmamıştır. Kitler arasında da farklılıklar vardır elbet. Eğer amaç gerçekten hastalık tespiti yapabilmek ve gerçekten pozitif vakaları bulabilmek ise, sorgulanması gereken 150 TL’lik testler değil, 100 TL’lik testlerdir. 100 TL’ye yapılan testlerin ne kalitede kit kullandığı veya hangi yöntemlerle çalışıldığı soru işaretleri doğurmaktadır. Maliyetlerden kısarak ‘pooling’ gibi yöntemlerle çalışma yapılırsa, pozitif vakaların tespiti oldukça zorlaşacaktır. Bunu her gün yaşayarak görüyoruz. X hastanede negatif çıkan vakanın aynı gün Y hastanesinde pozitif çıkabilmesinin sebebi de budur.

Şu anda ülkemizde baskın varyant hale gelen Omicron varyantından ötürü vaka sayılarında ciddi bir artış olduğu da aşikardır. Hal böyle iken, her gün hastanelerimizde tespit ettiğimiz 100’e yakın hastanın PCR testini farklı bir kit ile doğrulama çalışması da bizlerin yükümlülüğünde olduğu için, bu da hastalarımıza yansımayan fakat laboratuvarlarımızın boynunda asılı duran bir yüktür. Yani, her gün 100’e yakın hasta için pozitif sonucu verebilmek adına çift kit kullanımı gerekmekte ve bu da bu hastalar başına maliyetin 150 TL’nin de üzerinde olmasını beraberinde getirmektedir.

Titiz ve zamanında PCR test sonucu verebilmek sadece kit almakla mümkün olmamaktadır. Laboratuvarlarımızda hem numune almak için hem de bu çalışmaları aralıksız yapmak için ciddi sayıda istihdam yapılmıştır. Bu istihdamların da maliyeti göz önüne alındığı zaman, olayın hastanelerin aç gözlü davranışı şeklinde lanse edilmesi bizler için oldukça ağır bir ithamdır.

Yağdan ete, elektrikten tüp gaza sürekli zam gelirken ve devlet kendi eli ile birçok şeye zam yaparken, bizlerin hedef gösterilmesi ve hastaneler ile halkın karşı karşıya getirilmesini anlamlandırmakta zorluk çekiyoruz. Sürecin en başından beri tüm riskleri alarak titizlikle yapılan çalışmaların bu şekilde karalanması ve her türlü hastalık riskini göze alarak çalışan hastanelerin bu denli zan altında bırakılması üzücüdür. Olaylar hiçbir zaman tek taraflı değerlendirilmemeli, diyalogdan hiçbir zaman kaçınılmamalıdır.

Özel hastaneler olarak ayakta kalmamız ancak giderlerimizi karşılayarak mümkün olur. Her ne kadar da pandeminin başından beri özveri ile çalışmakta isek de, sırası geldiğinde devletin 45 gün içerisinde ödemeyi taahhüt ettiği rakamları bir yıla yakın zamandan beridir alamasak da, özveri ve titizlikten vazgeçmeden hizmet verdik. Gelinen bu durumda, bizler elimizi taşın altına yeterince koyduğumuzu düşünmekteyiz. Bununla birlikte, 100 TL’ye yapılacak olan çalışmalara güvenimiz olmayacağından ötürü, bunu yapmak yerine PCR çalışmamak en uygun seçenek gibi görünmektedir.

Cuma günkü toplantıya kadar geçici bir müddet 100 TL’ye çalışma kararı almış bulunmaktayız. Bu sürede zarar etmeyi göze alarak, Cuma günkü toplantının sonucuna göre PCR çalışmalarına devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz.

Kamuoyuna arz ederiz.

Elite Hastanesi

Erduran Laboratuvarı

Mağusa Tıp Merkezi

Miracle Hastanesi

PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?