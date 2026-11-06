“İntikam değil, adalet istiyoruz”

Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinde yakınlarını kaybeden aileler, Girne Mahkemesi önünde adalet çağrısı yaptı.

Faciada yakınlarını kaybeden 28 kişinin ailesi, adalet arayışlarını sürdürmek amacıyla bir kez daha Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı.

Faciada yaşamını yitiren kendilerine teslim edilen cenazenin oğullarına ait olmadığını öne sürerek fethi kabir başvurusunda bulunan Gönül ailesi de mahkeme önünde yer aldı.

Aile, duruşma öncesinde yaptığı kısa açıklamada, yeni bir DNA testi yapılmasını ve iddialarının açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Filo Jet faciasında eşini ve kızını kaybeden, kızı Anni Asel Hilaloğlu'nun cenazesi ise hâlâ bulunamayan baba Salim Hilaloğlu da duruşma öncesinde açıklama yaptı.

Arama çalışmalarının durdurulmasına tepki gösteren Hilaloğlu, "Küçücük kızı iki koca devlet bulamıyor... Arama çalışmaları uzatılabilirdi, kaçıp gittiler" diyerek çalışmaların yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Özbiler: “Bu dava hızlandırılmalı, gerçekler ortaya çıkarılmalı”

Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinde yakınlarını kaybeden aileler, Girne Mahkemesi önünde adalet çağrısı yaptı.

Filo Jet faciasına ilişkin duruşmaya katılan zanlılar, mahkeme önünde bekleyen aileler tarafından protesto edildi.

Duruşmanın ardından, faciada annesi Nuray Zeytun Özbiler’i kaybeden Dilek Özbiler, aileler adına açıklama yaptı.

Özbiler, her duruşmada acılarının yeniden canlandığını belirterek, 11 duruşma geçmesine rağmen hâlâ birçok sorunun yanıtlanmadığını söyledi.

Geminin nasıl sefere çıktığının, tespit edilen arızaların neden giderilmediğinin ve kimlerin sorumlu olduğunun açıklığa kavuşturulmasını isteyen Özbiler, yalnızca kaptanın değil, şirket yetkilileri ile denetim mekanizmalarında sorumluluğu bulunan tüm makamların araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Davanın daha hızlı ilerlemesi gerektiğini söyleyen Özbiler, “Bu dava hızlandırılmalı, gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalı ve sorumluluğu bulunan herkes yargı önünde hesap vermeli.” dedi.

Özbiler, “Bizim kaybımız 28 rakam değil, 28 can, 28 hayat. İntikam istemiyoruz, yalnızca adalet istiyoruz. Hiçbir aile bizim yaşadığımız acıyı yaşamasın.” ifadelerini kullandı.

“Annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz geri gelmeyecek ama biz susmayacağız. Sevdiklerimiz toprağın altında, mücadelemiz ise hâlâ burada ayakta.” diyen Özbiler, adalet yerini bulana kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

“Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini istiyoruz”

Mahkeme sürecinde geminin arızaları ve mürettebatın eğitim eksikliklerinin gündeme geldiğini belirten Özbiler, “Bu gemi bu kadar hasar almışsa, bu gemi bu kadar hatalı, arızalıysa neden bunu denetlemediler?” diye sordu.

Geminin denetiminden sorumlu kişi ve kurumların da yargı önüne çıkarılmasını isteyen Özbiler, haklarında yakalama kararı çıkarılmadığını belirttiği şirket yetkililerinin neden yargılanmadığını sorgulayarak, yetkililere çağrıda bulundu.

Özbiler, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini istediklerini kaydetti.

“Annem için, 28 canımız için ve geride kalan bütün aileler için adalet istiyoruz.” diyen Özbiler, gerçekler ortaya çıkana ve adalet yerini bulana kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini yineledi.

Görkem Gönül: "şimdi ülke ülke mezar mı arayacağız?"

Öte yandan, duruşma öncesinde, faciada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Özgür Gönül’ün ailesi, kendilerine teslim edilen naaşın oğullarına ait olmadığını iddia ederek, sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Mahkeme önünde konuşan Özgür Gönül’ün babası Gökmen Gönül, facianın 38’inci gününde DNA testi sonucunda oğullarının naaşına ulaşıldığı bilgisinin kendilerine verildiğini ve teslim aldıkları naaşı ülkelerine götürerek defnettiklerini anlattı.

Ancak şüpheleri üzerine Polis Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirten Gönül, kendisine gösterilen fotoğraflardaki naaşla teslim aldıkları naaşın farklı kişilere ait olduğunu savundu.

Konuyla ilgili evrakların Ankara’ya gönderildiğini ve sonuç beklediklerini söyleyen Gönül, “Bu kadar acının içinde bir de böyle bir hata yapılması kabul edilemez. Sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyorum.” dedi.

Özgür Gönül’ün annesi Özlem Gönül ise yaşananlara tepki göstererek, “Oğlumu defnettiğimi düşünürken şimdi yeniden arıyorum. 38 gün denizin altında aradım, şimdi ülke ülke mezar mı arayacağız? Ben artık oğlumu bulup mezarına koymak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

İhmallerin ardı arkasının kesilmediğini söyleyen Gönül, “Bir anne olarak canımı yaktılar. Nasıl vicdanları rahat ediyor?” dedi.

Salim Hilaloğlu: "Küçücük kızı iki koca devlet bulamıyor..."

Filo Jet faciasında eşini ve kızını kaybeden, kızı Anni Asel Hilaloğlu'nun cenazesi ise hâlâ bulunamayan baba Salim Hilaloğlu da duruşma öncesinde açıklama yaptı.

Arama çalışmalarının durdurulmasına tepki gösteren Hilaloğlu, "Küçücük kızı iki koca devlet bulamıyor... Arama çalışmaları uzatılabilirdi, kaçıp gittiler" diyerek çalışmaların yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Geminin battığı bölgede yeniden arama yapılmasını talep eden Hilaloğlu, “Gerekirse Derinsu gemisini tekrar getirsinler. 13 kişinin naaşına ulaşıldı ama kızım bulunamadı. Ben bunu kabul edemiyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum. Bu benim en doğal hakkım.” dedi.

Oğlunun da faciada yaralandığını ve ameliyatlar geçirdiğini anlatan Hilaloğlu, yaşadıkları acının dayanılmaz hâle geldiğini söyleyerek, yetkililerden daha fazla hassasiyet göstermelerini ve kızının bulunması için arama çalışmalarını sürdürmelerini talep etti.

Yenidüzen / Tak