İnternet ve telefon hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor!

“Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) kanalizasyon çalışmaları sırasında Gönyeli'yi besleyen ana fiber hat koptu.

Kesinti nedeniyle Gönyeli ve Yenikent bölgelerinde internet ve telefon hizmetlerinde aksaklık yaşanırken, Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi de bu sıkıntıdan nasibini aldı. Bugün saat 10.00’da denetim gündemiyle başlaması planlanan Genel Kurul, bu yüzden henüz toplanabilmiş değil.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, kopan hatta müdahale edildiğini ancak hatta kayıp bir uç bulunduğunu ifade etti.

Tel-Sen Başkanı Üredi, Susam Restoran karşısındaki sokakta yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen sorunun giderilmesinin yaklaşık 2-3 saat sürebileceğini kaydetti.

Bu olaydan önemli mesajlar çıkarılması gerektiğini belirten Üredi, “Telekomünikasyon Dairesi’nin ne kadar etkili olduğunu ve yatırıma gerek duyulduğunu bir kez daha anlamış olduk” ifadelerini kullandı.