77 yaşındaki zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa Surlariçi'nde faaliyet gösteren bir casinoda bir kişiye ait Redmi marka cep telefonunu çaldığı iddia edilen 77 yaşındaki A.L., Lokmacı Geçiş Noktası'ndan kuzeye geçerken tutuklandı. Zanlının, çaldığı telefonu aracında bıraktığını söylemesi üzerine telefon bulunarak polise teslim edilirken, yapılan incelemede cihazın tamamen sıfırlandığı tespit edildi. KKTC'de yasal bağı bulunmadığı belirtilen zanlı, davasını beklemek üzere 7 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

“Suçunu kabul etti”

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan 77 yaşındaki A.L. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emine Çıkan olguları aktardı.

Polis, zanlının 4 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda bir şahsa ait Redmi marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini, 5 Mayıs’ta hakkında tutuklama emri alındığını ancak Kıbrıs’ın güneyine geçtiği için yakalanamadığını kaydetti.

Polis, zanlının 1 Haziran’da aracını park edip, yürüyerek, Lokmacı barikatına geldiğini, orada görevli polisler tarafından tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde suçunu kabul ettiğini, telefonu aracında bıraktığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının kızını arayarak, aracından telefonu alıp getirmesini istediğini, zanlının kızının telefonu getirip, kendilerine teslim ettiğini aktardı. Polis, telefonda yapılan incelemede tamamen sıfırlandığının belirlendiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirterek, 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 günü aşmayan süreyle davasını cezaevinde beklemesine emir verdi.