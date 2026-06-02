2. Geleneksel Girne Hayvan Kurtarma Yürüyüşü pazar günü düzenlenecek

Girne Hayvan Kurtarma Derneği ve Muflons iş birliğinde pazar günü “2.Geleneksel Girne Hayvan Kurtarma Yürüyüşü” düzenleniyor.

Muflons’dan verilen bilgiye göre, “Doğa’da Her İz Bir Patiye Umut” sloganlı etkinlik, sokak hayvanlarına destek amacıyla yapılacak.

Beşparmak’ta bulunan “Girne Hayvan Kurtarma Park Yeri” toplanma noktasından başlayacak yürüyüş iki etap halinde yapılacak. İlk etap sabah 07.30-09.30, ikinci etap ise 17.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sokak hayvanlarının bakım ve kurtarma masraflarına destek sağlamak amacıyla etkinlik katılım ücreti “200 TL” olarak belirlendi. Elde edilecek tüm gelir doğrudan Girne Hayvan Kurtarma Derneği hesabına aktarılacak.

Yürüyüşe katılamayıp sağlamak isteyenler de, Girne Hayvan Kurtarma Derneği adına Creditwest Bank üzerinden ücreti gönderebilecek. IBAN numaraları şu şekilde:

“TL IBAN: CT81 1360 9431 0000 0001 0116 239, GBP IBAN: CT95 1360 9431 0000 0001 0116 0796.”

Para gönderilirken, açıklama kısmına “MUFLONS” yazılması ve kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen katılımcıların, transfer dekontunu Girne Hayvan Kurtarma’ya ulaştırmaları gerektiği kaydedildi.

Parkurun zorlu bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle katılımcıların uygun ayakkabı ve hava koşullarına elverişli kıyafet seçmesi istendi.