“Hükümetin halk düşmanı tutumunu şiddetle kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ekonomi politikalarına tepki göstererek, hayat pahalılığı ödeneği ve elektrik zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bir yandan çalışanlar ile dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması açısından önemli olduğunu belirttiği hayat pahalılığı ödeneğini azaltmaya çalıştığını, diğer yandan yaptığı zamlarla halkın alım gücünü daha da gerilettiğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade eden Bengihan, birçok kişinin bayram sofrası için temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla geçiş noktalarına yöneldiğini belirterek, bu süreçte elektrik zammının yürürlüğe konulmasını eleştirdi.

Açıklamasında kamu maliyesinin yönetimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bengihan, ekonomik sorunların faturasının çalışanlara, emeklilere ve düşük gelirli kesimlere çıkarıldığını kaydetti. Bengihan, buna karşın üst kademe yöneticilere yönelik bazı yasal düzenlemelerin Meclis gündemine taşındığını kaydetti.

Hükümetin tasarruf söylemleriyle hayat pahalılığı ödeneğinde kısıtlamaya gitmeye çalıştığını ifade eden Bengihan, aynı zamanda kamu kaynaklarının belirli kesimler lehine kullanıldığını vurguladı.

Bengihan son olarak, hükümetin uyguladığı söz konusu politikaların halkın yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini söyledi.