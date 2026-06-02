Gazimağusa Belediyesi: "Mezbahadaki hizmet geçici olarak durduruldu"

Gazimağusa Belediyesi, belediye mezbahasında bulunan pis su kuyusunda meydana gelen çökme nedeniyle tesiste hizmetin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu teknik arızanın tespit edilmesinin ardından Gazimağusa Belediyesi ilgili birimleri tarafından gerekli kontrollerin yapıldığı, halk sağlığı, çevre güvenliği ve gıda güvenliği açısından ihtiyati tedbir alındığını belirtti.

Bu kapsamda, pis su kuyusunda yapılacak tamirat ve tadilat çalışmaları tamamlanıncaya kadar mezbaha geçici olarak kapalı kalacak, ikinci bir duyuruya kadar da tesiste kesim hizmeti verilmeyecek.

Açıklamada, süreçle ilgili olarak bölgede faaliyet gösteren kasaplara gerekli bilgilendirme yapıldığı, yaşanabilecek mağduriyetlerin en aza indirilmesi amacıyla ilgili taraflarla iletişim kurulduğu kaydedildi.

Gazimağusa Belediyesi, bugün bazı medya ve sosyal medya mecralarında konuya ilişkin paylaşımların yer alması üzerine, kamuoyunun doğru ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğünü belirtti.

Gazimağusa Belediyesi, halk sağlığını, çevre güvenliğini ve gıda güvenliğini önceleyen sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini, tamirat ve tadilat sürecinin en kısa sürede tamamlanması için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğünü kaydetti.

Belediye, çalışmalar tamamlandığında ve mezbaha yeniden hizmet vermeye hazır hale geldiğinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.