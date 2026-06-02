CHP Antalya adaylığı soruşturması: Özgür Özel ve beş vekile fezleke talebi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde aday belirleme sürecinde yaşananlara ilişkin iddialara yönelik soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve beş milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Antalya'daki belediye başkanı adayı belirleme sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu altı milletvekili hakkında yürütülen soruşturmada, milletvekilleri yönünden yetkisizlik kararı verdi.