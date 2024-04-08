"İnsanları bir birine düşürerek, kırdırarak, politika yapılmaz!"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) UBP-DP-YDP Hükümeti'nin kuzu eti konusunda attığı adımın krize yol açtığını belirterek, esnafın halk ile karşı karşıya getirildiğini açıkladı.

Odanın Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, uygulanan Narh kararının tek taraflı olamayacağı ifade edilerek, hükümete seslenildi: "Tek taraflı olması halinde, halk kesimlerinin bir birine kırdırılacağının altını çizmek isteriz. 9 günlük bayram tatilini bırak da kararını düzelt"

Yapılan açıklama şöyle:

"Et konusunda alınan akıl dışı bir kararla, hiçbir hesaba kitaba gelmeyen uygulamayla, esnaf ile halk karşı karşıya getirildi. Hükümet; kuzu etinin 550 TL olmasını, ayni zamanda kuzu eti ürünlerinin de 550 TL ile satılmasını bir emirname ile halka duyurdu. Üstüne üstlük ardı ardına yapılan açıklamalarla büyük bir kahramanlık gösterisi ile bu fiyatlarla artık herkesin et yiyebileceğini böbürlenerek müjdelemeyi ihmal etmedi. Bir de bu karara uymayanlar için sopa göstermeyi unutmadı. Denetlemelerin yapılacağını, uymayanlar için cezalar yağdırılacağını ifade etti.

Güler misin? Ağlar mısın?

Bir kez daha ve herkesin gözü önünde, suçlular, sorumlular bulunmuş gibi yapıldı. Dolayısı ile “VURUN ABALIYA!”. Aferin Hükümete! Et fiyatlarındaki artışta da, hayat pahalılığının bu seviyede seyretmesinde de sorumlu yine esnaf olup çıktı! Halkımızı “koruma adına” hükümet, bütün öfkesini, bu sefer de KASAPLAR üzerinden ortaya koydu. Alkış hem de ne alkış!

Ey hükümet edenler! Herkes de biliyor ki kuzunun et maliyeti 500 TL! Et maaliyetinin yanında; emek, iş yeri giderleri, varsa kira giderleri, elektrik, ulaşım, sağlık vb giderleri de hesaplamayı belli ki birileri unutmuş!

Güneyde kuzu etinin satışı 400 TL... Eminiz hükümet edenlerde bu bilgiyi edinecek kadar maharetlidirler! Ve yine Güney’de kıyma satış fiyatı 270 TL... Bu durumda 550 TL’yi ön görmekle halkı mı korudunuz? Üretimi mi korudunuz? Esnafı mı korudunuz? Birileri bize söylesin...

Siz, aldığınız bu kararla kaosa kaos kattınız! Bir esnaf grubu olan kasapların daha da hızlanarak batmalarına, kapatmalarına ve suçlu ilan edilmelerine fırsat yarattınız. Hükümetseniz eğer, halkın kopmaz bir parçası olan esnafın sırtına basarak voyvodalık yapmamanız gerektiğini bilmeniz gerekir. İnsanları bir birine düşürerek, kırdırarak, politika yapılmaz!

Gücünüz varsa, et fiyatını 400-450 TL, kıymayı 300 TL’ye mal etmek ve finanse etmek için kullanınız, biz de sizleri alkışlayalım! Kim ne derse desin, bütün ağır sonuçlarıyla HÜKÜMETİN ZAVALLILIĞI bir kez daha ortaya çıktı.

Yaratılan kaostan dolayı kasapların satışları daha da azalırken, Güney’e kaçışlar daha da arttı. Güney’e geçemeyenler için ise sonuç değişmedi, hala et yiyemiyorlar! Bu fiyatlarla, zararına satış yapamayacak kasaplarla birlikte üretim de darbelendi. Sahtekarlık yapılmasının önünü açarken birilerinin tekelleşmesi için de imzayı atmış bulundunuz...

En son olarak; NARH uygulamasının tek taraflı olamayacağını, tek taraflı olması halinde, halk kesimlerinin bir birine kırdırılacağının altını çizmek isteriz. Hayvacıyı, esnafı-kasabı, halkın Güney’e geçebilenini, geçemeyenini bir birine vurdurdunuz...

Ey hükümet 9 günlük bayram tatilini bırak da KARARINI DÜZELT! Halkının et yemesini gerçekten gaile edindiysen, kısa vadede finansman yarat, uzun vadede tarım politikalarını gözden geçir! Hükümet olmak bunu gerektirir!"