İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nde yeni dönem!

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD), 26 Temmuz 2024 Cuma akşamı 5. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

İKYD 6. Dönem yeni yönetimi olağan genel kurulu sonrasında Ferhun Faruk başkanlığında, Petek Erk Uğural, İsmet Topaloğlu, Şaziye Azimkar ve Selcen Ergüven yeni yönetim kadrosunu oluşturdu.

Açılış konuşmalarının ardından oluşturulan Divan Başkanlığına Balkız Kandulu, sekreterliklerine ise Petek Erk Uğural ile Şaziye Azimkar getirilirken, Divan Başkanlığının oluşturulması ile derneğin 5. Dönem Faaliyet Raporu, Mali Raporu ve Denetim Raporu okunarak onaylandı.

Dernek organlarının oluşturulması, dilek ve temennilerin okunması ile Olağan Genel Kurul sonlandırıldı.

Seçilen yönetim kurulu ile denetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile Ferhun Faruk dernek başkanı olurken, 6. Dönem Yönetim Kurulu ise şu şekilde belirlendi; Asbaşkan İsmet Topaloğlu, Sayman Şaziye Azimkar, Yedek Üyeler Petek Erk Uğural ve Selcen Ergüven.

Ayrıca yapılan Denetim Kurulu toplantısında Başkan Balkız Kandulu, Asli Üyeler Doğan Deveci ve Elif Güzel, Yedek Üye ise Aslı Özgen Eren olarak belirlendi.

İKYD den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İnsan kaynakları sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, sektördeki profesyonellerin eğitim ve gelişimini desteklemek ve sektördeki en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına hızla başlayacaktır. Özellikle, iş gücü piyasasındaki değişimlere uyum sağlamak, dijital dönüşüm süreçlerine destek vermek ve insan kaynakları yönetiminde yenilikçi çözümler geliştirmek öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. İKYD sektördeki profesyonellerin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları, seminerler ve çalıştaylar düzenlemeye devam edecektir. Ayrıca, sektördeki en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak ve iş dünyasında etkili insan kaynakları yönetimi süreçlerini teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirilecektir.”

Derneğin yürüttüğü projeler şöyle:

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğinde 2021 Aralık ayında başlatılan "Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi" Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe programı kapsamında uygulanmaktadır. Proje ile tüm özel sektör çalışanlarının eşit hakları sahip olacağı çalışma ortamlarının yaratılması hedeflenmektedir.