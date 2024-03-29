Ertuğrul SENOVA

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle tutuklanan Serdinç Maypa, Lefkoşa'da mahkemeye getirildi.

Maypa, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “Kişisel bilgileri ifşa etme” ve “Dijital bilgilere izinsiz erişme" suçlamaları ile karşı karşıya.

Tutuklu şekilde getirilen Maypa, "Ben çıktıktan sonra bu memlekette yer yerinden oynayacak" dedi. Maypa, Yenidüzen muhabirinin, sosyal medyadaki ses kayıtlarıyla ilgili sorusu üzerine, "İnsan kaçakçılığını ortaya çıkarmak için yaptığım girişimler" yorumunu yaptı. Çok sayıda siyasi isim, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaş, davayı takip etmek için Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne geldi. Kalabalık, Maypa'yı alkışlarla karşıladı. Mahkeme salonu tamamen doldu, basın mensuplarının büyük bir kısmı salona alınmadı.

Bir grup, dün akşam Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde toplanmış ve Maypa'nın serbst bırakılması için eylem yapmıştı.

Öte yandan aynı saatlerde sosyal medyada yayınlanan ve Maypa'ya ait olduğu iddia edilen bazı WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtları yayınlandı. Sahte olduğu düşünülen bir Facebook hesabı tarafından yayınlanan görüntü ve ses kayıtlarında, Maypa'nın yurtdışından işçi getirttiği ve insan ticareti yaptığı öne sürülüyor.