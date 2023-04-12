İnşaattan 37 kilo bakır boru çalıp, 8 bin TL’ye hurdacıya sattılar

İnşaattan çaldıkları 37 kilo ağırlığında bakır boruları hurdacıya götürüp 8 bin 360 TL’ye sattıkları tespit edilen zanlılar mahkemeye çıkarıldı, soruşturma maksatlı iki gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Erkan Tekin, Cumartesi günü Alayköy'deki bir inşaattan toplam 37 kilo bakır kablonun I.J.U.P. ve kardeşi M.U.P. isimli zanlılar tarafından kırılarak hasara uğratıldığını, ardından da parçalanarak elde ettikleri toplam 37 kilo ağırlığında bakır boruları hurdacıya götürüp 8 bin 360 TL’ye sattıklarını bildirdi.

Polis, yapılan soruşturmada parçalanmış bakır boruların bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı I.J.U.P’nin gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Polis, meselenin henüz yeni olduğundan incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğundan zanlılar aleyhinde 2 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.