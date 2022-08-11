İnönü’ye son görev
Ülkede sinema sektörüne uzun yıllar emek veren Halil İnönü için Küçükkaymaklı Spor Kulübü’nde bugün anma töreni düzenlendi.
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Ülkede sinema sektörüne uzun yıllar emek veren Halil İnönü için Küçükkaymaklı Spor Kulübü’nde bugün anma töreni düzenlendi.
Mısırlızade Sineması’nda yıllarca makinistlik yapan, Küçükkaymaklı Spor Kulübü’nde de hizmetleriyle tanınan İnönü, bugün Lefkoşa’da toprağa verildi.
İnönü’nün naaşı, saat 11.30’da kılınan cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.
“Lotti” lakabıyla bilinen İnönü, evli ve üç çocuk babasıydı.
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Etiketler : Halil İnönü