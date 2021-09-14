İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu bir Kıbrıslı Türk

İngiltere’nin yeni İstanbul Başkonsolosu Kıbrıslı Türk Kenan Poleo, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Anne ve babasının Kıbrıslı olduğunu belirten Poleo ile İmamoğlu, Poleo’nun, nezaket ziyaretinde bir araya geldi, Kıbrıs’la ilgili de sohbet etti.

Bir süre Kıbrıs’ta yaşadığını ifade eden İmamoğlu, “Ben de yarı Kıbrıslıyım, hatta sizden daha Kıbrıslıyım” derken, Paleo da sadece küçük yaşta tatil için Kıbrıs’a geldiğini söyledi.

Poleo’ya yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, İngiltere'yle olan ilişkilerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.