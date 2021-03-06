İngiltere’de yüzde 1 zam teklif edilen hemşireler ‘işi bırakabilir’

İngiltere'de hemşire sendikası Royal College of Nursing (RNC), yüzde 1 zam teklif edilen hemşirelerin pandemi bittiğinde iş bırakabileceğini açıkladı.

RCN'den Patricia Marquis, İngiltere'deki hemşirelerin kendilerine yeterince değer verilmediğini hissettiğini, işi bırakmaları durumunda çalışan bulmakta zorlanan Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) daha da zor duruma düşebileceğini söylüyor.

Sağlık çalışanlarının sendikaları da yüzde 1'lik zam teklifini eleştiriyor.

Hükümet ise kamu bütçesinin pandemi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olduğunu belirterek teklifi savunuyor.

RCN'in Güneydoğu İngiltere Bölge Direktörü olan Marquis, önemli sayıda hemşirenin mesleği bırakmayı planladığını söylüyor ve ekliyor: