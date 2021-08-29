İngiltere’de Covid 19’a bağlı ölümler beşinci sırada

İngiltere’de son bir haftanın istatistiklerine göre Covid 19’a bağlı ölümler, demans ve Alzheimer, kanser, kalp krizi, inme ile gripten ölüm rakamlarının altında seyrediyor.

Mail on Sunday gazetesinde yayınlanan bir habere göre, tam 18 aydan beri her gün İngiltere saati ile 16.00’da Covid 19’la ilgili günlük rakamlar ilan ediliyor.

Vatandaşlar her gün bu rakamlara bakıp, Covid 19 nedeniyle hasta olan, iyileşen veya ölen insanların rakamlarını görebiliyor.

Ancak öteki hastalıklarla ilgili günlük istatistik yayınlanmıyor.

Mail on Sunday, demans ve Alzheimer, kanser, kalp krizi, inme ile gripten ölenlerin rakamlarını yayınladı ve son bir hafta içerisinde ayrı ayrı bu hastalıklardan ölenlerin, Covid 19 ölümlerinden fazla olduğunu belirledi.

Gazete, Covid 19’dan ölümlerin aşılamada gelinen seviye nedeniyle düştüğüne de dikkat çekti.

İngiltere’de son bir haftalık ölüm rakamları şöyle: