İngiltere'de 38 yıl boşuna hapis yatan cinayet ve tecavüz mahkumu aklandı

Peter Sullivan, 1986 yılında Liverpool kenti yakınlarındaki Birkenhead'de çalıştığı bardaki vardiyasından çıkıp evine doğru yürürken tecavüze uğrayan ve öldürülen 21 yaşındaki Diane Sindall cinayetinden hüküm giymişti.

Olası hukuki hataları araştırmak üzere kurulan olan Ceza Davalarını İnceleme Komisyonu (CCRC), olay yerinden alınan sperm örneklerinde kimliği tespit edilemeyen bir saldırgana işaret eden bir DNA profili bulunması üzerine davayı geçen yıl mahkemeye geri göndermişti.

Yattığı hapishaneden video bağlantısıyla davaya bağlanan Sullivan, serbest bırakılacağı söylendiğinde hıçkırarak ağladı.

Şu anda 68 yaşındaki Sullivan'ın, İngiliz hukuk tarihinde halen hayatta olan bir mahkumun uğradığı en uzun süren haksızlığı yaşadığına inanılıyor.