"İngiltere ziyaretimi erteledim, üzüntüyü belirtmek istiyorum"

Cumhurbaşkanlığı, ülkedeki gelişmeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 3 Mayıs’taki İngiltere ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.

Yaşanan son siyasi gelişmelerin ardından İngiltere ziyaretini erteleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “İngiltere ziyaretimin, hükümetin güvenoyu alması noktasında yaşanmakta olan gelişmeler nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiği, KKTC Londra Temsilciliği’ne bu sabah bildirilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar “Temaslarda bulunmayı planladığım bu ziyaretin ertelenerek çok değer verdiğim İngiltere’deki Türk toplumuyla buluşamayacak olmaktan duyduğum üzüntüyü öncelikle belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklaması:

“İngiltere ziyaretimin, hükümetin güvenoyu alması noktasında yaşanmakta olan gelişmeler nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiği, KKTC Londra Temsilciliği’ne bu sabah bildirilmiştir”

“Programı ve daveti geçtiğimiz yıl yapılan lakin artan Covid-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelenen İngiltere ziyaretimin, hükümetin güvenoyu alması noktasında yaşanmakta olan gelişmeler nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiği, KKTC Londra Temsilciliği’ne bu sabah bildirilmiştir. Üst düzey birçok etkinliğe katılarak politik son gelişmeler ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde ve temaslarda bulunmayı planladığım bu ziyaretin ertelenerek çok değer verdiğim İngiltere’deki Türk toplumuyla buluşamayacak olmaktan duyduğum üzüntüyü öncelikle belirtmek istiyorum.

Programı içerisinde, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi temsilci ve üyeleriyle buluşarak Vakıflar İdaresi’ne ait olan ve yenilenerek toplumumuza kazandırılan binayla Ticaret Odası Londra Ofisi’nin açılışını gerçekleştireceğim, Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek I. Cumhurbaşkanlığı Kupası Futbol Karşılaşması’nı izleyerek başarılı takım ve sporculara ödüllerini takdim edeceğim, Cambridge Üniversitesi ve ayrıca King’s College London Turkish Society tarafından düzenlenecek konferansta konuşmacı olarak yer aldığım ve büyük önem addettiğim bu ziyareti, uygun bir zamanda gerçekleştirmek arzusundayım.

Bu duygu ve düşüncelerle Londra’da yaşayan Türk toplumunun her bir ferdine en içten saygı ve selamlarımı gönderiyor, Ramazan bayramlarını bir kez daha kutlayarak esenlikler diliyorum.”