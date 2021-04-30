İngiltere masaya yeni öneriler getirdi

Kıbrıs'ın garantörlerinden İngiltere'nin Cenevre'deki zirvede masaya yeni öneriler getirdiği bildirildi.

BBC'ye göre İngiltere, Brexit sonrası Kıbrıs politikasında değişimlere gitmiş, taraflara "yaratıcı ve esnek" olmalara tavsiyesinde bulunarak mevcut parametrelerin dışında çözüm yollarının denebileceği mesajını vermişti.

İngiltere, adanın tek bir uluslararası temsili olmasından yana ancak iki toplum arasındaki düzenlemelerin BM parametrelerinin dışında bulunmasına karşı değil.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Cenevre toplantısı sırasında iki farlı öneriyi Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının dikkatine sunduğu kaydediliyor. İlki ademi merkeziyetçi (decentralized) bir federasyon oluşturulmasını öngörüyor. İkinci öneri ise Kıbrıs Rumları ve Türklerinin karşılıklı olarak birbirlerinin varlıklarını tanımalarını, Kuzey Kıbrıs'ın da AB parçası olarak sayılması ancak uluslararası bir tanınırlığının olmaması fikrine dayanıyor.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü basın toplantısında İngiltere'nin önerilerde bulunduğunu kaydederken, "Bazı fikirleri ilginç bulsak da özellikle egemen eşitlik beklentilerini karşılamadığı için ve Kıbrıs Türklerinin 1960 anlaşmasıyla elde ettiği statü ve egemenlik konusunda beklentileri karşılayacak nitelikte olmadığı için kendi düşüncelerimizi de paylaştık. En azından bir çaba sarf ettiler" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin bundan sonraki süreçte Kıbrıs Türkleri ile ilişkisini daha da yoğunlaştırması ve uygulanan ambargoların hafifletilmesi için bazı adımları atmayı değerlendirdiği de kaydediliyor.

Londra'nın söylemindeki bu değişime Kıbrıslı Rum liderliğinin tepkili olduğu biliniyor. Raab'ın Şubat ayında adaya yaptığı ziyaret sırasında "iki kesimli iki toplumlu federasyon" yerine yaratıcı ve esnek olma önerisinde bulunması sıkıntı yaratmıştı.