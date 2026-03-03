Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, Meclis Genel Kurulu’nda “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Uluçay, İran’a yönelik saldırılarla başlayan savaşa işaret ederek, “Ayalardır beklenen ve İran’a karşı başlatılan savaşı onaylamak mümkün değil. Aslolan bu savaşın sonlandırılmasıdır” dedi.

Bir ülkenin egemenliğine doğrudan yapılan bir saldırın ve o ülkede yaşayan halkın demokratik hakkını önlemek amacıyla ortaya konan tavrın, uluslararası hukuk açısından da geçerli olamadığına dikkat çeken Uluçay, açıklamasını şu şekilde sürürdü:

“Bu savaşın uzun sürmesi halinde ekonomik anlamda ortaya çıkacak kötü sonuçlar, sadece bölge için değil hepimiz açısından çok daha ciddi sıkıntılar doğuracak. Bizim endişemiz de bundan kaynaklanıyor.”

Uluçay, Ağrotur’daki İngiliz üssüne yapılan İHA saldırısına değinerek, “Yaşanan sıcak çatışmadan İngiliz üslerinden dolayı Kıbrıs adası da nasibini aldı. Kıbrıs Türk halkı olarak hiç hak etmediğimiz bir durum yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların özellikle güvenlik açısından ortak hareket edecek bir yapının mevcut olduğuna vurgu yapan Uluçay, “Kıbrıs sorunu konusunda farklı düşüncelerimiz var. Fakat buna rağmen ortaya çıkan şap hastalığında olduğu gibi dayanışma gösterilebilir. Ada bir bütündür ve sınır tanımayan olaylar da yaşanabilir” diye konuştu.

Uluçay, şu an yaşanan ve hepimizi endişeye iten gerginliğin, Kıbrıs adası için yeni bir fırsatı ortaya çıkardığını belirterek, “Kıbrıs adası içinde bulunduğumuz dönemde koordinasyon içinde olmalı. Bu koordinasyon da liderler bazında yürütülmelidir. Bu savaş öngörülemeyen bir durum arz ediyor” açıklamasında bulundu.