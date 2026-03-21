İngiltere Kıbrıs’taki üslerine 500 ek personel gönderiyor

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Kıbrıs’taki üslerine 500 “ek personel” gönderildiğini açıkladı. Bakanlık, bu personelin görevlerine ilişkin detay vermezken, sevkiyatın Orta Doğu’daki devam eden çatışmalar ve ayın başında Ağrotur’daki İngiliz üssünün İran yapımı bir drone ile vurulmasının ardından geldiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede son 15 yılın en yoğun hava hareketliliğinin yaşandığı ifade edilerek, İngiliz pilotların çatışmayla bağlantılı operasyonlarda toplam 700 uçuş saatini aştığı kaydedildi.

Öte yandan İngiliz hükümeti, ABD’nin İran hedeflerine yönelik operasyonlarında Birleşik Krallık ana karasındaki ve Hint Okyanusu’ndaki üslerini kullanmasına izin verdi. Bu operasyonların hedefinde, İran’ın mayınlama ve gemilere ateş açma yoluyla fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı yer alıyor.

Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Avrupa’ya yapılan sevkiyat açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle birçok ülke boğazın yeniden açılması için girişimlerde bulunurken, ABD’nin güç kullanmaya hazır olduğu belirtiliyor.

İngiltere’nin ABD’ye üslerini açma kararı sonrası İran, Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssüne iki füze fırlattı. Füzelerden biri uçuş sırasında arızalanırken, diğeri bölgedeki bir ABD savaş gemisi tarafından düşürüldü.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Dışişleri Bakanı Yvette Cooper’ın İranlı mevkidaşı Abbas Araghchi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İngiliz üslerine yönelik saldırılara karşı uyarıda bulunduğunu açıkladı. Cooper’ın görüşmede İran’ın “sorumsuz saldırılarını” ve Orta Doğu’daki “kritik enerji altyapısına yönelik” eylemlerini kınadığı ifade edildi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Araghchi ise İngiltere’nin ABD’ye üslerini açmasının ülkeyi çatışmanın tarafı haline getirdiğini söyledi. Araghchi, komşu ülkelere saldırı niyetlerinin olmadığını belirterek, “Ancak ne yazık ki bu ülkelerdeki ABD üsleri bize karşı kullanılıyor” dedi.

Yaşanan gelişmeler, 2 Mart’ta Ağrotur üssüne yönelik drone saldırısını da yeniden gündeme getirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 1 Mart akşamı ABD’nin bazı İngiliz üslerini kullanmasına izin verileceğini açıklamış, birkaç saat sonra Ağrotur üssü drone ile hedef alınmıştı.

Starmer daha sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını belirtmiş, saldırının da alınan karara doğrudan bir yanıt olmadığını ifade etmişti. Ayrıca bu üslerin ABD operasyonları için “uygun olmadığını” söylemişti.