İngiltere Kıbrıslı yolculara 14 gün ev karantinası koşulu getirdi

İngiltere, pazar gününden itibaren, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Kıbrıs'tan gidecek yolculara 14 gün ev karantinası koşulu getirdi.

Kıbrıs'ı, güvenli ülkeler listesinden çıkaran karar, pazar günü İngiltere saatiyle 04.00'te yürürlüğe girecek.

Cyprus Mail'in haberine göre karar, İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından açıklandı.

İngiltere her perşembe, diğer ülkelerdeki koronavirüs vakalarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirerek yeni kararlar açıklıyor. Kıbrıs'la birlikte Litvanya da karantina listesine girdi. Bakan Shapps, bu hafta güvenli ülke listesine giren hiçbir ülke bulunmadığını söyledi.

"Çok gerekli değilse Kıbrıs'a seyahat etmeyin" tavsiyesi

Öte yandan İngiltere Dışişleri Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), adanın İngiliz hükümetinin güvenli seyahat koridorları listesinden çıkarılmasının ardından Kıbrıs için seyahat tavsiyesini yeniledi.

FCDO, Kıbrıs'taki riskleri değerlendirerek, buraya, çok gerekli olmayan seyahatlerin yapılmaması tavsiyesinde bulundu. Ancak FCDO halihazırda Kıbrıs'a seyahat edenlere şu anda adadan ayrılmalarını tavsiye etmiyor.

Yolcuların kendilerini en iyi şekilde koruyabilmek için yerel otoritelerin yaptığı tavsiyelere uymaları istendi.