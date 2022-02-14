İngiliz Avam Kamarası Başkanına 'eşitlik' talebi

İngiltere'de yaşayan bazı Kıbrıslı Türkler, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle'dan bugün adaya yapacağı üç günlük ziyareti sırasında kuzeye de geçmesini istedi.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyinden (CTCA) yapılan açıklamada, "İngiltere, Kıbrıs müzakerelerinde garantör. Biz Kıbrıslı Türkler olarak, Parlamento Başkanı Lindsay Hoyle'un Kıbrıs'ı ziyaret ederken bu değerli fırsatı değerlendirmesini ve ziyaretini kuzeydeki Kıbrıslı Türk yetkilileri de kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz." denildi.

Açıklamada, kuzeyde yapılacak bir ziyaretin "eşitliği göstereceği ve Kıbrıs’ın kuzeyi ile İngiltere arasında yeni müzakereler için olumlu bir adım olacağı" belirtildi.

Genç Kıbrıslı Türkler Derneğinin açıklamasında ise "İngiltere'yi temsil edenlerin, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlar'a eşit davranması önemli. Ne yazık ki İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıslı Türklere karşı sistematik olarak ayrımcılık yapılan ve ırk temelli önyargılı bir politika uyguluyor." ifadesine ver verildi.

Metinde Hoyle'un olası bir ayrımcılıktan kaçınmak için Kıbrıslı Türk temsilcilerle de görüşmesinin hayati önem taşıdığı savunularak, "Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkleri temsil etmiyorlar, asla temsil etmediler ve asla etmeyecekler." denildi.

Hoyle, bugün, Kıbrıs’a resmi bir ziyaret yapacak. Üç gün sürecek ziyaret sırasında Hoyle'un, adadaki İngiliz üslerini ziyaret etmesi, Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades ve diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.