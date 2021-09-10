İncirli, Sağlık Bakanlığı’na sordu: Aşılı hastalar ne kadar, ne zaman aşılandı?

CTP Milletvekili, Dr. Sıla İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın tedavi gören hastaların aşı durumlarıyla ilgili paylaştığı bilginin önemli ama eksik olduğunu söyledi, aşılı hastaların ne kadarının ve ne zaman aşılandığı bilgisine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İncirli, aşısız kişilerin aşılanması gerektiğine dikkat çekerek, “İnaktive aşı (Sinovac) ile aşılananlar etki süresi geçmişse 3. ve 4 . doz aşı olmalıdır” şeklinde konuştu.

İncirli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Sağlık Bakanı, Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören hastaların %80’inin aşısız, %20’sinin aşılı olduğu bilgisini paylaştı. Bu bilgi çok önemli ama eksik. Aşılı kabul edilen hastaların ne kadarının inaktive aşı (Sinovac) ile ve ne zaman aşılandığı bilgisine de ihtiyacımız var. Çünkü bu bilgi bize 3. doz hatta 4. doz aşılamayı derhal tamamlamamız gerektiği gerçeğini ortaya çıkaracak. Aşısızlar derhal aşılanmalı. İnaktive aşı ile aşılananlar etki süresi geçmişse 3. ve 4 . doz aşı olmalıdır.