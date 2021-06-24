İncirli: “Hükümet çöküşte”

Aralık ayına kadar ülkede 116 münhalsiz istihdam yapıldığını belirten CTP Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, hükümetin adaletsiz istihdamlarla kısıtlı olan imkanların kötüye kullandığını savundu. Hükümetin çöküş içinde olduğunu belirtti.

İncirli, hükümetin Meclis çalışmalarına ilgi göstermesi beklentisinin ‘ölü gözünden yaş beklemekle’ eşdeğer olduğunu belirtti. Hükümetten tek beklentinin artık görevlerine son vermek olduğunu da dile getirdi.

Hükümetin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çöküş içinde olduğunu anlatan incirli, ülkede var olan sorunların derinleştiğini ve içinden çıkılamaz hal aldığını kaydetti. Bu durumun hükümeti de çöküşe sürüklediğin anlattı.

Güçlü devlet göstergelerinin güvenlik, hukuk düzeni ve doğru ekonomi ile sosyal refahın olduğunu anlatan İncirli, ülkenin güvenlikle ilgili çok ciddi sorunları olduğunu anlattı.

Kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve faili meçhul cinayetleri konularında çalışma ve açıklama yapılmıyor, tüm bunları yabancılardan dinliyoruz” dedi.

Ülkedeki nüfus akışı ile ilgili takip mekanizması, kurumu ve çalışması olmadığını anlatan İncirli, “Artık ülkedeki suç haberleri ikinci sayfaları aştı, gazetelerin tümünü kapsayacak noktaya ulaştı. Gençlerimiz böyle bir ortamda büyüyor.” dedi.

Hukuk düzeni…

Hukuk düzeni ile ilgili de hükümeti eleştiren İncirli, “Bu devlet hukukun düzenini yerle bir etti, Anayasa’yı, yasaları, tüzükleri çiğnedi. Muhalefet bunu dile getirdi, iktidar gözlerimizin içine bakamadılar. Hukukun üstünlüğü bu iktidarın elinde yerle bir edilmeye çalışılıyor.” dedi.

Erken seçim tarihi oluşturulması sürecinde ülkedeki hukukun yerle bir edildiğini anımsatan İncirli, Kutlu Adalı cinayetini de buna örnek olarak gösterdi.

Hukukun varlığı iktidarlarını tehdit oluşturuyor bu nedenle hukuku çiğnemek zorunda kalıyorlar” yorumunda bulundu.

İncirli, Hayat pahalılığı ödeneğine dair mahkemenin aldığı kararı da bu konu altında anımsattı.

Ekonomi yönetimi…

Aralık ayına kadar 116 münhalsiz istihdam yapıldığını belirten İncirli, hükümetin adaletsiz istihdamlarla kısıtlı olan imkanların kötüye kullandığını savundu. Halkın bilerek yoksullaştırıldığını savunan İncirli, “Halkın örgütlü yapısını bozmak, gücünü kırmak istiyorlar. Ama buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Aşılama ve eğitim konusunda da yürütülen çalışmaları eleştiren İncirli, “Hükümetin halka yardım, ihtiyacı olanın yanında olmak gibi bir derdi yok. Onların derdi iktidarlarını daha da uzatabilmektir” yorumunu yaptı.

İncirli, ülkenin kötü yönetim elinde çöküşe gittiğini anlattı, demokrasiye aykırı hareket edildiğini belirtti.

Hükümetin kurultay hesabı içinde olduğu için erken seçim tarihi belirleyemediğini de dile getirdi