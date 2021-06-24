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“Hükümet sorunlara duyarsız, hükümet tatilde…”

“Hükümet sorunlara duyarsız, hükümet tatilde…”

CTP Mağusa Miletvekili Erkut Şahali, meclisin tatile girmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak Genel Kurul salonuna işaret ederek “Hükümet zaten tatilde” dedi.

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CTP Mağusa Miletvekili Erkut Şahali, meclisin tatile girmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak Genel Kurul salonuna işaret ederek “Hükümet zaten tatilde” dedi.

Hükümeti yönetenlerin “egolarının tavan” yaptığını kaydeden Şahali, yerel gazetelerde yer alan haberlerden örnekler okuyarak hükümetin halkın sorunlarına kayıtsız kaldığına işaret etti.

Genel Kurul’daki konuşmasında Şahali şöyle devam etti: “Hükümetin gündeminde varsa yoksa Ankara tarafından sırtlarının sıvazlanmasıdır. Kendi kişisel konumlarını korumak dışında bir gündemleri yok” diyen Şahali, “meclis belki tatilde olacak ama bizden kurtulamayacaklar. Mecliste olmayacağız belki ama nefesimiz enselerinde olmaya devam edecek.

Bugün mahkemede yedikleri şamar belki kendilerine gelmelerine yardımcı olur. Hükümetin yasalara uygun davranması gerektiğini bilmelidir”

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