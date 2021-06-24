Muhalefet “bakan” bekledi: “Hükümetin bu davranışını kabul etmiyoruz”
Meclis tatili öncesindeki son “denetim” toplantısında Genel Kurul Salonu’nda hiçbir hükümet yetkilisinin bulunmaması muhalefetin tepkisine neden oldu.
A+A-
Meclis tatili öncesindeki son “denetim” toplantısında Genel Kurul Salonu’nda hiçbir hükümet yetkilisinin bulunmaması muhalefetin tepkisine neden oldu.
CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe Meclis kürsüsünde hükümete mensup bir bakanın salona gelmesi için bekledi.
Konuşma yapmadan dakikalarca Meclis’e bakan gelmesini bekleyen Özdenefe “Hükümetin bu davranışını kabul etmiyoruz” dedi.
Bir bakanın salona gelmesi ile vekiller konuşmalarına devam etti.
Bu haber toplam 315 defa okunmuştur
Etiketler : meclis, Fazilet Özdenefe
İlgili Haberler