Maliye Bakanı Oğuz Mahkeme’nin Hayat Pahalılığı’na ilişkin kararını değerlendirdi: “Mahkeme’nin bu kararı vereceği biliniyordu, karara saygılıyız”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, mahkemenin Hayat Pahalılığı ödeneğinin Yasa Gücünde Kararname ile Hükümet tarafından durdurulması kararına ‘dur’ dediği kararını değerlendirdi, mahkemenin kararının ‘beklendik’ olduğunu belirtti.

“Mahkemenin bu kararı vereceği biliniyordu, Hükümet bu süreci değerlendiremedi zafiyet yaşadı, Yasa Gücünde Kararname bu süreçte yasallaştırılamadı” diyen Oğuz, Maliye olarak yeniden değerlendirme yapacaklarını, mahkeme kararına saygılı olduklarını ifade etti.

Oğuz, “Şu anda içinde bulunduğumuz durum maalesef kötü, yeni formüller bulmaya çalışacağız” dedi.

Yarın mahkemenin gerekçeli kararının alınıp değerlendirileceğini söyleyen Maliye Bakanı Oğuz, Hükümet’in bu konudaki zafiyeti olduğunu yineledi, “Hukuka karşı bir işlem yapmayacağız” dedi.

Kudret Özarsay’ın ardından söz alan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yapılan eleştirileri değerlendirerek, UBP’nin pandemi döneminde halk için bedel ödediğini kaydetti.

Dünyada ilk kez yaşanan COVID-19 salgınıyla ilgili zor günlerden geçildiğini belirtti.

Özersay’ın sorduğu Üniversite arazisi konusuna, “Hükümet kurulurken bu yönde bir pazarlığımız yoktur. Herhangi bir işlem yapılıyor mu bakacağım. İlgili üniversitenin bizden birkaç ay önce talebi oldu ama mahkeme sürecinde olduğunu belirttik, işlem yapmadık.” dedi.

“Hala Mart ayından kalma otel ödemeleri var”

Ülkenin sağlık açısından güvenilirliğinin sürmesi için giderlerin büyük ölçüde sürdüğünü işaret ederek, ödemelerle ilgili ciddi sorun yaşandığını kaydetti.

Mart ayından kalma otel ödemeleri bulunduğunu belirten Oğuz, “Ağustos’u konuşuyoruz ama eksiklerimiz var” bilgisini paylaştı.