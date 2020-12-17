İncirli:  “Hastanenin içinde bir bulaş zinciri başlamıştır”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de Mecliste yaptığı konuşmada, hükümet programındaki dil bilgisi hatalarını eleştirdi.

Hükümet programında dil bilgisi hatalarının olmasının kabul edilemez olduğuna işaret eden İncirli, covid 19 salgının haftalar içinde tüm hayatın akışını değiştirdiğini, salgın içinde kurulan hükümetin ülke üzerindeki başta ekonomik ve sağlık olmak üzere tüm sorunlara cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin yeni normali değil, normal bir zaman içinde olma hevesi içinde olduğunu ileri süren İncirli, azınlık hükümetinin programının, sanki seçim hükümeti değil de, 5 yıllığına seçilmiş bir hükümet gibi hazırlandığını söyledi.

Hiçbir şey olmamış gibi bir program hazırlanmasını eleştiren İncirli, şu anda Ocak 2018’deki bir iradenin olmadığını, o sandıkların bugün bir hükmü olmadığını savundu.

Sağlık konusuna değinen İncirli, bu salgın sürecinde ülkeye bazı ifadelerin damgasını vurduğunu anımsatarak, bu süreçte bilimin gerçeklerinden uzak ifadeler kullanıldığını kaydetti.

Eğer bu süreç sadece hasta sayısı üzerinden değerlendirilirse, yanlış sonuçlar ortaya çıkabileceğini ifade eden Sıla Usar İncirli, pandemide en temel ihtiyacın yatak sayısının artırılması olduğunu söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görülen vaka sayılarına değinerek, hastanenin çökmek üzere olduğunu, perifer hastanelerinden personel çekilmeye çalışıldığını söyleyen İncirli, önemli olanın açılış yapmak değil, önemli olanın pandemi hastanesinin hizmete girmesi olduğunu vurguladı.

Bugün hastanede başka büyük bir risk daha olduğunu, acile giriş yeri ile covid hastalarının giriş yerinin aynı olduğunu, bunun bir an önce ayrılması gerektiğini vurgulayan İncirli, “Bu hastane bizim için bugün gereklidir. Hastanenin içinde bir bulaş zinciri başlamıştır. Bundan dolayı hem çalışanlar, hem de hastalar çok ciddi bir sıkıntı içindedir” dedi.

Pandemi hastanesinin armağan da olsa maliyetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, hükümet programının UBP-HP hükümeti dönemindeki hükümet programının aynısı olduğunu öne sürdü.

İncirli, yeni hükümetin programda değişiklik yapmadığını, bazı maddelerin ise unutulduğunu, unutulanların da çok önemli teşkilat yasaları olduğunu iddia etti, kendilerinin de bunların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Önümüzdeki süreç için sağlık merkezlerinin hazırlanmasının önemine işaret eden İncirli, aşılama takvimi ve programlanmasının bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Pandemi sürecinin yönetimi konusuna da değinen İncirli, kararlar alındığı zaman, bazı insanların çok büyük mağduriyetler yaşayabildiğini, hükümetin yapması gerekenin karar alındığında süreci iyi yönetebilmek, insanların mağduriyetlerini giderebilmek olduğunu kaydetti.

İncirli, alınan kararlarla toplumun bütünlüğünün korunması gerektiğini, insanları ayırmamak gerektiğini vurguladı.

Hasara uğramış bir demokrasi, gerçeklerden kopuk bir hükümet programı olduğunu savunan İncirli, tüm bunlara rağmen hükümete başarılar dilediğini belirtti.

Meclis Genel Kurulu toplantısının geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.