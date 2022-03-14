İncirli: Cumhurbaşkanı’nın müdahalesinden utanç duydum

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, "Mazeretler, bahaneler ve derin unutuşların hükümetleri" diye seslendiği hükümete, bu zihniyetle ülkenin karanlıktan çıkmasını beklemenin hayal olduğunu söyledi.



Sıla Usar, çok zamandır 14 Mart'ı "bayram" olarak kutlamadıklarını, Tıp Bayramı'nın sorunların sarmalında yaşandığını belirtti.



CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “14 Mart Tıp Bayramı, Yaşlı Bakım Uygulamalarında Etik ve Yasal Sorunlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı. İncirli, hükümetin her şeye bir bahanesi olduğunu, ancak mazeretler, bahaneler arkasına saklanarak, sorunların çözülemeyeceğini kaydetti.

İncirli, bugün Tıp Bayramı olduğunu ancak sağlıkta herkesin yorulduğunu, sağlıkçının da hastanın da sorunlardan, düzgün hizmet alamamaktan yorulduğunu ve bayramın kutlanamadığını anlattı.

Tıp Bayramı için bugün düzenlenen törende talihsiz bir olay yaşandığını, Türkiye’den gelen bir konuğun Türkiye sağlık sistemi üzerine değerlendirmeler ve sorunların çözümüne yönelik öneriler ortaya koyarken Cumhurbaşkanı’nın müdahale ettiğini söyleyen İncirli, bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi. İncirli, Cumhurbaşkanı’nın konuşulanlara sabır gösterememesinden ötürü rahatsız olduğunu kaydetti.



Sıla Usar İncirli şunları söyledi:



"Türk Tabipler Birliği'nden Beyin cerrahı bir meslektaşımız, Türkiye'deki sorunları dile getirdi, Türkiye Cumhuriyeti'nde hekimler özlük haklarından mahrum mesleklerini sürdürüyorlar. Covid döneminde çok ağır koşullarda çalıştılar. Bugün Türkiye'de tüm hekimler mesleki onur, şiddetin son bulması ve hakları için eylem yapıyorlar. Meslektaşımız konuşurken buna tahammül edemeyen bir Cumhurbaşkanımız olduğunu gördük. Tatar kendini kaybederek, konuşmacının sözlerini keserek, yakışıksız sözler sarf etti. Bu ülkenin bir yurttaşı olarak bu yaşanandan utanç duydum. Böyle bir müdahale, hele ki 14 Mart'ta bir hekim konuşurken, utançtır. Bu bizim için yeni değildir, 2017'de bu ülkenin hekimleri grev yaparken, buna benzer sözler söyleyen o dönemin Sağlık Bakanı da şu anda Başbakandır."



İncirli, ülkede sağlık alanında ciddi sıkıntılar, eksiklikler yaşandığını, yasal düzenlemeler gerektiğini, genç hekimlere ihtiyaç olduğunu anlatarak, hekimlik mesleği onuruna yakışır şekilde yasaların güncellenmesinin, geçirilmesinin gerektiğini, komitelerde bu yasaları ivedi bir şekilde görüşmeyi beklediklerini kaydetti.

Sağlıkta şiddet konusunda da gerekli adımların atılmasının önemine işaret eden İncirli, yaşlı bireylerin yaşam haklarının korunmasının önemine de vurgu yaptı, yaşlı bireylerin bakımının yapılması, ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakım yapan aile bireylerine destek verilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

İncirli, yaşlı bakım evleri ve huzur evlerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini, ancak evinde bakım görmek isteyen yaşlıların da ailelerine destek verilebileceğini, bu yönde adımlar atılabileceğini anlattı.

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