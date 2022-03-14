Tatar’dan konuk doktorun konuşmasına müdahale: “Türkiye’nin bu konularını burada konuşamazsınız”

Tabipleri Birliği’nin Hidden Garden'daki 14 Mart Tıp Bayramı töreninde gerginlik. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimlere yaklaşımını eleştiren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konuşmasına müdahale etti, ortam gerildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisi olarak gelen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konuşmasına müdahale etti, ortam gerildi.

Dr. Ökten’in Türkiye’de hak mücadelesi veren doktorların şiddet ve zor koşullar nedeniyle başlattığı grevin, yalnız maaş olarak algılanıyor oluşuna ve Erdoğan’ın “giderlerse gitsinler” yaklaşımından bahsederken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Türkiye’nin bu konularını burada konuşamazsınız” diyerek müdahale ettiği belirtildi.

Salonda bulunan hekimlerden “devam edin” sesleri ve alkışlar gelmesi üzerine Dr. Ökten’in konuşmasına devam ettiği konuşması sonrası salondaki hekimler tarafından ayakta alkışlandığı öğrenildi.