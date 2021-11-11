İncirli: “Aşı konusunda yanlış adımlar atıldı, aşılamalar yeterli düzeyde değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, hükümet programında sağlığa 9 maddelik bir yer ayrıldığını, bunun da geçmiş hükümet döneminde yapılamayanların ispatı olduğunu kaydetti.

İncirli, sağlıkla ilgili yasalar, pandemi süreci, aşılar, testler gibi konulara gereken önemin verilmesi gerektiğini belirterek, pandemi sürecinde geçmişte yapılan hataların yeni dönemde yapılmaması için uyarıların dikkate alınmasını istedi.

Kapanmaların da, testlerin artırılması gerektiği uyarılarının dikkate alınmadığı için yaşandığını kaydeden İncirli, ekonominin zarar gördüğünü, çocukların eğitimden uzak kaldığını, toplumun bedeller ödediğini ifade etti.

İncirli, aşı konusunda da yanlış adımlar atıldığını ve aşılamaların da yeterli düzeye getirilemediğini söyledi.