İMO: “Yaptığımız iş, bilimsel, evrensel ve tarafsız… Siyasete alet ettirmeyeceğiz”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), yaptıkları işin, bilimsel, evrensel ve tarafsız olduğunu belirterek, mesleğin ve mesleki çalışmalarının siyasete alet edilmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada , ismini vermedği LTB Başkan adaylarından birinin KTMMOB’yi hedef alan sözlerini eleştrdi.

Yağcıoğlu, LTB Başkan adaylarından birinin TV programında "usulsüz, çarpık ve 21/2005 sayılı KTMMOB yasasına aykırı şekilde imal edilen Pandemi Hastanesi ile ilgili talihsiz bir konuşma gerçekleştirdiğini" iddia ederek şöyle devam etti:

“Yapıldığı dönem hem yasal hem bilimsel itirazları yapan İnşaat Mühendisleri Odası olarak şunu söylemek isteriz ki; bırakın bilimsel raporları, bugün 20 yaşında olan bir genç bile bahse konu yeri 2-3 kez su bastığını hatırlayabilirken, tüm bilimsel veri ve analizler buranın Lefkoşa’nın en ciddi taşkın riski bölgesi olduğunu gösterirken yapılan itirazları siyasete bağlayıp samimiyetsizlik ve güvensizlikle itham eden bu anlayış haddini aşmış ve kabul edilebilir değildir.

Kurulduğu günden itibaren tarafsız olarak bilim ekseninden ayrılmayan, 62. kuruluş yılını onuruyla kutlayan KTMMOB’nin güvenilirliğini ve Kıbrıs Türk toplumu içindeki yerini zedeleyecek bu tip konuşmaların bizleri derinden üzdüğünün altını çizmek isteriz.

Ayrıca şunu söylemekte de fayda vardır; biz bir meslek örgütüyüz ancak bilinmelidir ki, mesleki onurumuzun, meslek sınırlarımızın, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın yok sayılıp aşağılandığı her yerde İnşaat Mühendisleri Odası olarak parti, kurum/kuruluş gözetmeden haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak, bizlerin yaptığı işin, bilimsel, evrensel ve tarafsız olduğunu hatırlatır mesleğimiz ile mesleki çalışmalarımızın siyasete alet edilmesine de izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygı ile bildiririz.”