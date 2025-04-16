"İmamoğlu, Erdoğan'a 9 puan fark attı"

Türkiye'de Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 9-12 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin 81 ilinde 2400 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 9 puan fark attı. Anket sonucuna göre, CHP’nin oy oranı ise AKP’nin 4 puan önünde çıktı. İşte araştırmanın sonuçları…

Katılımcıların, “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verdiği yanıtlara göre, kararsızlar da dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle:

CHP: Yüzde 36,1

AKP: Yüzde 32,5

DEM PARTİ: Yüzde 8,7

MHP: Yüzde 7,9

İYİ PARTİ: Yüzde 4,2

ZAFER PARTİSİ: Yüzde 3,8

YRP: Yüzde 2,8

TİP: Yüzde 1,2

ANAHTAR PARTİ: Yüzde 1,1

DİĞER: Yüzde 1,7

Ankete katılanlara, “Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı Ekrem İmamoğlu’na mı oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İşte sonuçlar:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39

Kararsızım: 6,4