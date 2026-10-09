İlkokul öğrencileri GMB Başkanı Uluçay’ı ziyaret etti ve barınağa bağış yaptı

Şehit Osman Ahmet İlkokulu 3. sınıfından 26 kişilik öğrenci grubu ile öğretmenleri, Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, öğrenciler, ziyaret sırasında merak ettikleri soruları Başkan Uluçay’a yönelterek belediyenin çalışmaları, GMB Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile kent yaşamına ilişkin bilgi aldı.

Başkan Süleyman Uluçay, öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbet sırasında tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Çevreyi ve doğayı korumanın gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluk olduğuna işaret eden Uluçay, dünyada karşı karşıya olunan en büyük sorunlardan birinin doğaya verilen zarar olduğunu ifade etti.

Belediye ziyaretinin ardından öğrenciler GMB Hayvan Barınağı’nı da ziyaret ederek barınakta bulunan hayvanlar için mama bağışında bulundu.